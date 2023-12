Lezárult a nevezés a Petőfi Felhő Projektre

Mint mondta, a válogatás során az volt az elsődleges cél, hogy ne csak azok az ismert sorok hangozzanak el, amiket mindenki gyerekkora óta kívülről fúj Petőfitől. Hozzátette, hogy Hrutka Róbert zenész-dalszövegírót kérték fel a feldolgozandó versek kiválasztására, mert a versek megzenésítésének fő szempontja a szövegek muzikalitása.

Dénes Adél, a Petőfi Kulturális Ügynökség programigazgatója (Forrás: Kultúra.hu/Hartyányi Norbert)

– Nagyon lényeges szempont volt a versek zenei lüktetése, dallama, hangulata és a költőre jellemző témák is, mint a szerelem, a szabadság és az élet élvezete. Figyelembe vettük a versekben rejlő prozódiai lehetőségeket is, amelyek a költemények verseléséből fakadtak, és hogy a költő teljes életművét reprezentálja a gyűjtemény. Érdekes lehetőséget kínáltunk a szerzők számára azzal is, hogy lehetett nem egybefüggő versrészletet is választani, minimum négy olyan sort, amely tartalmi szempontból meghatározó a dal teljes szövegét illetően. Érdekelt bennünket, hogy hogyan fejtik tovább az idézett sorokat a szövegírók, ez például izgalmas kísérlet volt – hangsúlyozta Dénes Adél.

Az interjúból emellett arra is fény derül, hogy a legnépszerűbb mű a Lennék én folyóvíz című vers volt, de sok olyan dal született, amely valamilyen hangulatot ad vissza.

Nyilván nagyon sok a szerelmes dal, és vannak kifejezetten életigenlő szerzemények is. Néhány a legnépszerűbbek közül: Ideál és való, Csal, Kutyák dala, Fiam születésére, Ma egy éve, A Dunán, Nem megyek én innen sehova. Érdekes a nehezebb, melankolikus szövegek népszerűsége is, mint például a Halálvágy, az Élő halott, a Szeretném itt hagyni. Ezek ellenpontjaként viszont sokan dolgozták fel a Dínomdánom vagy a Faluvégén kurta kocsma című, kifejezetten mulatásra hívó klasszikusokat is

– osztotta meg a gondolatait az interjúban a projekt bírálóbizottságának tagja, aki arra is kitért, hogy Petőfi-versekhez nyúlni azért is hálás dolog, mert a témái tele vannak humorral, közérthetők, mindannyiunkhoz szólnak és többnyire örök érvényűek.

Petőfi versein átsüt vibráló személyisége, ő a lehető legjobb értelemben volt populáris ember – ehhez társuló életmóddal, értékrenddel, érdeklődéssel, szenvedéllyel, feszítő energiával, fiatalos lendülettel és világlátással, ebben pedig nagyon könnyen magukra ismernek a zenészek. Szállóigévé vált a mondás a zenészek között: ha Petőfi ma élne, minden bizonnyal rocksztár lenne. A született dalok hangulatán az tetten érhető a leginkább, hogy a dalszerzők mennyire közel kerültek a költő szellemiségéhez. Az eredmény egészen meglepett minket. Reméltük, hogy sikeres lesz a pályázat, de azt nem, hogy ennyire

– hangsúlyozta Dénes Adél.

Az eredeti interjú teljes terjedelmében a Kultúra.hu oldalon olvasható.