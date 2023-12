VeszprémFest 2024: A Toto és Gregory Porter is színpadra lép

A fesztivál jövő évi programját bemutató hétfői budapesti sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kiemelte: − Veszprém megmutatja, hogyan lehet hasznosítani a kultúrában, az oktatásban, a sportban rejlő lehetőségeket. Nem véletlen, hogy a tíz legjobb középiskola között egyetlen nem budapesti intézmény található, Veszprémből – mutatott rá a miniszter, aki példaként említette még a veszprémi kézilabdacsapatot, amely minőséget jelent Európában, valamint az Európa kulturális fővárosa program eseményeit és a VeszprémFestet.

Hangsúlyozta: a VeszprémFest egy igazi hajtómotor, amely a későbbiekben bekerülhet az európai fesztiválok első ligájába.

– A programsorozat, amely polgári kezdeményezésként indult, tágabb értelemben kedvező hatással lehet az egész térség, az egész ország, sőt Közép-Európa életszínvonalára, életminőségére

− tette hozzá Navracsics Tibor.

Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója elmondta, hogy jövőre a História Kert nagyszínpadán öt műfaj öt élvonalbeli előadója lép fel.

A nyitónapon a német Milky Chance ad koncertet, amely Stolen Dance című kislemezével 2013-ban robbant be a köztudatba, és a folk, a rock, a reggae, a jazz és az elektronikus zene stílusjegyeiből merítve komponálja százmilliós letöltést elérő világslágereit. Felléptek többek között a Coachella, a Lollapalooza, a Reading & Leeds fesztiválon és a Szigeten, de feltűntek Jimmy Kimmel Live show-jában is.

Július 17-én a világ zenei térképén 2008-ban feltűnt francia elektro-swing csapat, a Caravan Palace lép színpadra, amelynek tagjai azzal az eltökélt szándékkal hívták életre a formációt, hogy önálló zenei produktummá ötvözzék két szenvedélyüket, az elektronikus zenét és a vintage jazz-hangzást.

Másnap a közönséget

a Brit Awards-nyertes angol énekes és színésznő, Paloma Faith koncertjére várják, akinek zenéje a soul és a jazz sajátos elegyéből építkezik, előadói stílusát sok esetben Amy Winehouse-hoz és Etta Jameshez is hasonlítják.

Paloma bejárta a világ jelentősebb koncerthelyszíneit, fellépett többek között a Glastonbury Fesztiválon is, de a The Voice zsűritagjaként is hírnevet szerzett magának.

Július 19-én a kétszeres Grammy-díjas amerikai jazz-soul világsztár, Gregory Porter lép fel, aki nyolc év után tér vissza a királynők városába, ahol első magyarországi koncertjét adta 2016-ban. Másnap a 70-es években indult, három Grammy-díjjal, 14 sorlemezzel, nyolc koncertalbummal, 3,4 milliárd dalletöltéssel és tucatnyi világslágerrel rendelkező kaliforniai Toto együttes lép színpadra.

A jövő évi VeszprémFest három napon át metszetet ad Snétberger Ferenc művészetéből a fesztivál exkluzív koncerthelyszínén, a Jezsuita Templomkertben. A Kossuth-, Liszt- és Prima díjas gitáros ingyenes, de regisztrációhoz kötött workshopokat is tart.

Snétberger Ferenc július 18-án Antonio Serrano spanyol harmonikaművésszel ad koncertet Jazz improvizációk Bach művei alapján címmel, majd másnap barátokkal és tanítványokkal lép színpadra Jazz és más inspirációk című estjén.

Július 20-án John Dowland és más klasszikus inspirációk címmel a Pablo Casals Gordonkaversenyen nyertes, jelenleg a karlsruhei Zeneművészeti Főiskolán is tanító Fenyő László csellóművésszel közös koncertjére várja a közönséget.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a VeszprémFest sikere azt mutatja, hogy aki Veszprémben mer nagyot álmodni, ott meg is tudja valósítani. Ezt egyértelműen mutatja az elmúlt 20 év. − A fesztivál nagy szerepet tölt be a helyi közösségek erősítésében, valamint abban, hogy Veszprém egy branddé vált az elmúlt időszakban. Európai szinten is egy fontos eseményről van szó, amelynek köszönhetően a világsztárok az egész országról jó véleménnyel vannak, és ez a város munkáját dicséri.

Borítókép: A VeszprémFest minden év júliusában összegyűjti a jazz, a soul, a blues, a világzene és az opera hazai és külföldi világsztárjait (Forrás: Facebook/VeszprémFest)