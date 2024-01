Az idén 60 éves Keanu Reeves körül forog az irodalom is

Mindig is egy kicsit kívülállónak, elszigeteltnek éreztem magam. Gyerekként sokszor másnak tettettem magam, mint amilyen vagyok, így próbáltam megbirkózni azzal a ténnyel, hogy nem érzem magam közéjük tartozónak

Keanu Reeves a John Wick-mozisorozat 4. részének premierjén Berlinben. Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezeken a szavakon meg sem lepődünk, pontosan tudható, hogy a huszonkét évesen már mozifilmben is szereplő Keanu Reeves sosem állt be a sorba. Bár a filmes karrierje nem volt mindig töretlen, voltak mélypontjai, valamint családi tragédiák is beárnyékolták az életét, nem jellemző rá, hogy a pletykalapok címoldalán szerepeljen. Több alkalommal megválasztották az év legszexisebb férfijának, és sokan a mai napig azt találgatják, hogy vajon mit sportol, milyen módszereket alkalmaz, azaz hogyan maradhatott ilyen kortalan, annak ellenére, hogy szeptemberben lesz 60 éves.

A Dogstar nevű zenekarban basszusgitározik, motorozni nagyon szeret, szörfözik is, ami pedig a hitét illeti, buddhistának vallja magát. És a legfrissebb hír, hogy nemcsak könyv jelent meg róla, idehaza tavaly tavasszal (Alex Pappademas: Keanu Reeves: A kultikus színész és jelenség), de immár ő is könyvet ír, ami a tervek szerint 2024 júliusától lesz kapható. A halhatatlan főhősről szóló történeten Keanu Reeves a többszörös Arthur C. Clarke-díjas China Tom Miéville brit fantasy-íróval dolgozott együtt. Miéville nevét a Patkánykirály, a Kraken vagy A város és a város között című kötetek révén már itthon is ismerjük. Reeves pedig 2020 ősze óta a BZRKR című akció-fantasy képregénysorozat egyik írója volt, melynek szintén több része megjelent azóta és komoly sikert is aratott. A képregényből élő szereplős Netflix-film is készül, melynek Reeves lesz a főszereplője, illetve egy anime-sorozat is.

Ugyanebben a képregényvilágban játszódik majd a The Book of Elsewhere című, készülő Reeves–Miéville kötet is, melynek főszereplője egy harcos, aki saját halhatatlanságát igyekszik megérteni egy évezredes utazáson át. Az embernek óhatatlanul is eszébe jut, hogy egy, a transzcendens iránt érdeklődő, kortalan művész vajon honnan meríthetett a halhatatlanságról szóló történethez, ha nem a saját álmaiból…

Borítókép: Keanu Reeves (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)