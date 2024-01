True Detective, avagy jégbe zárt thriller

2014-ben indította útjára a True Detective-szériát, ami nálunk A törvény nevében címmel futott, Nic Pizzolato, az olasz származású amerikai író-rendező-producer. Azért is volt meghatározó ez a sorozat, mert ez volt az a „beavatás”, amely után már nem esett nehezükre a nagy sztároknak, hogy sorozatokhoz adják a nevüket. A lépést meghatározta a szereposztást illetően Matthew McConaughey (Rust Cohle) és féltestvére?, Woody Harrelson (Marty Hart) kettőse, akik miatt oly sok rajongója is lett a True Detective-nek, és persze a szakmai elismerésekről, azaz az öt Emmy-díjról és a többi jelölésről is szólnunk kell. Az HBO-sorozat aztán még két évadon át folytatódott, de sajnos már nem tudta utolérni a 2014-es első széria sikerét.

Miről szól a True Detective: Night Country?

Az HBO-s thrillersorozat új évada egy rejtélyes, alaszkai gyilkosságsorozat köré van felépítve, s a történet drámaiságát csak fokozza a hosszantartó téli sötétség idején játszódó eseménysor. Természetesen egy össze nem illő rendőrkettős dolgozik az ügyön: Liz Danvers (Jodie Foster) és Evangeline Navarro (Kali Reis), akik bár korábban már együttműködtek és kellően kemények is ehhez az ügyhöz, egymással elég nehezen értenek szót. Ki kell azonban deríteniük, hogy a sarkvidéki kutatóállomásról hiányzó nyolc tudóssal valójában mi is történt, akiket mezítelenül, megfagyva lelnek meg. A halottak homlokán ráadásul különös ábrákat találni, ami csak még rejtélyesebbé teszi az ügyet.

Danvers és Navarro nyomozók a True Detective negyedik szériájából (Forrás: HBO)

A sorozat persze előhozza azokat a szálakat, melyek a múltba vezetnek, és egyre inkább befolyásolják Navarro életét, tetteit, valamint a nevelt lányával is nehezen kommunikáló Danvers nyomozóét. Az egymást követő események nemcsak a depresszív helyzet miatt tűnnek olyan borzalmasnak Ennisben, hiszen a jég és a hó fehérsége is kísérteties keretet ad az alaszkai sötétségnek, no meg a fakó színvilág, hanem azért is, mert sokszor természetfeletti jelleget is öltenek. A thriller időnként horrorba megy át, ezért csak óvatosan adagoljuk.

Az HBO a True Detective új epizódjaival megidézi A törvény nevében 1. évadát, azaz nemcsak színvonalát, de hangulatát illetően is kellően komoly alkotás lett.

Jodie Foster neve persze garancia a minőségre, de a többi főbb szereplőre sem lehet panaszunk. A krimisorozatnak tehát jót tett az újraélesztés, reméljük, megtalálja a maga lelkes rajongótáborát ez a széria is.

