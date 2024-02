A metál fiatal sztárjai egyesülnek Budapesten

A francia Landmvrks pályafutása még 2014-ben indult, Coldsight néven, amikor Florent Salfati és Nicolas Soriano alapítótagok úgy döntöttek, hogy tapasztalt zenésztársakat maguk köré gyűjtve ideje létrehozniuk saját, egyedi zenei univerzumukat. A hosszú keresgélés végére nemcsak az induló felállás született meg, de a Landmvrks is, amellyel mára beírták magukat a metalcore színtér stabil tagjai közé. A zenekar eddig három lemezt jelentett meg, legutóbb a 2022-es Lost in The Waves című albumot, ahol a metalcore, a hardcore punk és a popos punk-rock keveredik helyeként hip-hop hatásokkal. A zenekar korábban is szívesen kísérletezgetett, inspirációik között tartják számon a Bring Me the Horizon, az Architects és a Day to Remember dalait is.

Landmvrks. Forrás: Live Nation Hungary

Az estét két másik metalcore banda teszi teljessé. A The Devil Wears Prada már szinte a műfaj nagy öregjének számít, 2005 óta szállítják dalaikat. Zenéjükben szívesen támaszkodnak a kontrasztokra, ügyesen egyensúlyoznak a fémes turbulencia, a hardore szellemiség, a dallamos hörgés és a líraiság között. A zenekar tagjai ezen szélsőségek között navigálnak, megteremtve ezzel folyamatosan változó, jellegzetes stílusukat, amely a csapat nyolcadik, Color Decay című lemezére is érvényes.