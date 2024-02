Hamarosan olyanok is Oscar-díjat kaphatnak, akik eddig csak álmodtak róla

Két év múlva, a 98. Oscar-gálán már a filmek szereplőválogatóit is díjazzák – számolt be róla a Variety filmes portál. Az Amerikai Filmtudományi és Filmművészeti Akadémia (AMPAS) csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy új díjkategóriát vezet be 2026-tól. A legjobb szereplőválogatás mezőnyben először a 2025-ben készült filmek szereplőválogatói versenghetnek az Oscarért.

Két év múlva többen kaphatják meg az áhított aranyszobrocskát. Fotó: AFP/Stan Honda

A filmakadémia legutóbb több mint két évtizede, 2001-ben hozott létre új díjkategóriát a legjobb animációs filmek számára.

A szereplőválogatók (casting directors) saját ágazata 2013-ban alakult meg az amerikai filmakadémián belül. Az AMPAS 19 ágazata közül ez a legkisebb létszámú, jelenleg 158 aktív tagja van.

Az első díj odaítélésével kapcsolatos szabályok a 98. Oscar-díj teljes szabályzatában jelennek majd meg 2025 áprilisában. A 96. Oscar-díjátadó gálát március 10-én rendezik meg Los Angelesben.

Borítókép: Oscar-szobrok (AFP/Gabriel Bouys)