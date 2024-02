Ki kapja az Oscar-díjat?

A beszélgetésben számos témát érintenek az Oscar-díjon kívül is, például az Emmy jelentőségének növekedését. Dudás Viktor ennek egyértelmű okaként azt látja, hogy a streamingszolgáltatók megjelenésével egyre fontosabbá váltak a sorozatok, így az Emmy elismertsége is nőtt a tíz évvel ezelőttihez képest.

Az Oscar mellett az Emmy elismertsége is növekszik az utóbbi években. Fotó: Mark Ralston/AFP

Meglátása szerint az Oscar nyertesei sem annyira megjósolhatók, mint pár éve,

mivel ma már közel száz országból érkeznek a szavazatok, miután az akadémia is szembesült azzal a kritikával, hogy nagyon beszűkült a szavazótábora. Olyan érdekességekről is szó esik, hogy idén a bevonulásra mindössze fél órát szánnak a díjátadó szervezői, hogy ezzel is pörgősebbé, érdekesebbé tegyék az eseményt.

És hogy mit gondol az esélyekről a filmszakértő? Megtudhatják az alábbi podcastből.

Borítókép: Március 10-én lesz a díjátadó (Fotó: Valerie Macon/AFP)