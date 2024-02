Áprilisban érkezik a Nyakamon a nászmenet

A darab helyszíne Párizs, ahol éppen esküvői előkészületek folynak: házasodik a jószándékú, de balszerencsés Fadinard, és egy luxuskertészet vagyonos igazgatójának lánya, Céline. A bonyodalmak közvetlenül a násznép érkezése előtt kezdődnek, amikor Fadinard lova egy parkban tett séta során megeszi egy hölgy, Anaïs sokat érő, olasz szalmakalapját. Anaïs és erőszakos jellemű katona szeretője persze számonkérik Fadinard-on a kalapot, ráadásul megjelenik a színen a hölgy hűtlenségére gyanakvó férje is – felfegyverkezve. Fadinard így egyszerre kénytelen megfelelni vőlegényi kötelességeinek a teljes násznép előtt, és előkeríteni még egy éppen ugyanolyan olasz szalmakalapot – lehetőleg úgy, hogy minden jelenlévő épségben átvészelje az esküvő napján kialakult káoszt.

A Nyakamon a nászmenet olvasópróbája a Thália Színházban (Fotó: Kállai-Tóth Anett)

A Nyakamon a nászmenet fülbemászó zenei betétekkel átszőtt, mozgalmas darab; Eugène Labiche eseménydús, helyzetkomikumokra és félreértésekre épülő humora nem ismeretlen a Thália közönsége számára.

Munkássága számos későbbi drámaírónak szolgált inspirációul, köztük Georges Feydeau is előszeretettel építette be Labiche stílusát műveibe, ahogy azt már láthattuk két, a Thália Színházban korábban bemutatott Feydeau darabnál is (Bolha a fülbe, Esküvőtől Válóperig).

A darab a teátrum főrendezője, Kelemen József rendezésében, valamint Hamvai Kornél fordításában kerül bemutatásra április 13-án.

A díszlettervező Khell Zsolt, a jelmeztervező pedig Cselényi Nóra. A dalokért Varró Dániel, a zenei vezetésért Furák Péter felel.

Szereplők: Jaskó Bálint, Sóvári-Fehér Anna, Görög László, Nagy Viktor, Hevesi László, Gubás Gabi, Szabó Győző, Domokos László, Mórocz Adrienn, Udvarias Anna, Jámbor Nándor, Bede-Fazekas Szabolcs, Kövesi Csenge, Balaskó Bence, Hunyadkürti István

Borítókép: A Nyakamon a nászmenet alkotói (Fotó: Kállai-Tóth Anett)