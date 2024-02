Új bohózatot mutatott be a Thália Színház

A vidéki kúriában játszódó történet alapszituációja szerint a dúsgazdag, idősödő brit üzletember, Jonathan Hardcastle (Bede-Fazekas Szabolcs) elhatározza, hogy kétmillió fontos örökséghez juttatja egykori cégtársa fiát, Billy Hickory-Woodot (Zayzon Zsolt), akinek apja egykor sikeressé tette a közös vállalkozást. Rokonai azonban teljesen kizsigerelték. Jonathan szeretné, ha legalább a fiú élvezhetné apja munkájának gyümölcsét. Azonban – mivel nagyon rég nem látta és nem halott felőle – nem tudja, hol él, hogyan néz ki most a fiú. Újsághirdetést ad fel, amelyben – elkerülendő, hogy őt is kifosszák – kiköti, hogy Billy csak akkor kaphatja meg a vagyont, ha ő az egyetlen örökös.

Nagy Viktor, Bede-Fazekas Szabolcs és Zayzon Zsolt. Fotó: Kurucz Árpád

A fiú egy barátjával – a magát ügyvédnek hazudó, jutalékra pályázó Charlie-val (Vida Péter) – együtt meg is érkezik a helyszínre. Azonban hamarosan egy Billyre megszólalásig hasonlító második örökös, Rupert Hickory-Wood, kisvártatva pedig a harmadik „hasonmás”, Michael Hickory-Wood is bejelentkezik az örökségért.

Ráadásul Jonathan lánya, Cynthia (Czakó Juli), Billy felesége, Winnie (Sóvári-Fehér Anna), illetve Jonathan húga (Csarnóy Zsuzsanna) és ügyvédje (Nagy Viktor), valamint Cynthia barátja (Jámbor Nándor) jóvoltából kusza szerelmi szálak is bonyolítják a helyzetet. Olyannyira, hogy végül a szálakat kezdetben bravúrosan mozgató, furfangos és talpraesett, nagyszájú Charlie sem képes uralni a helyzetet. Még úgy sem, hogy megfelelő anyagi motiváció mellett a ház szemfüles, mindent látó és halló komornyikja, Jugg (Tamási Zoltán) is a segítségére van abban, hogy a hasonmások sose bukkanjanak fel egy időben ugyanazon a helyszínen. Hiába minden próbálkozásuk, az újabb és újabb váratlan fordulatok végül rajtuk is kifognak.

Ray Cooney humorát, akinek a nevéhez olyan bravúros cselekményvezetéssel megírt vígjátékok kötődnek, mint a Kölcsönlakás, A miniszter félrelép vagy a Páratlan páros, nemcsak a brit nézők zárták szívükbe, hanem a magyar közönség is jól ismeri. Tony Hiltonnal közös alkotása is hű a korábban már megismert stílushoz. A komikus helyzetekben és karakterekben bővelkedő komédiát Hamvai Kornél fordításában kellemesen fűszerezik a szellemes szófordulatokra épülő csattanók is.

Vida Péter, Zayzon Zsolt és Tamási Zoltán. Fotó: Kurucz Árpád

Az előadás sikerének központi eleme azonban vitathatatlanul az a szemet kápráztató gyorsaság, az a színészi bravúr és az a tűpontosan megtervezett koreográfia, amelyet követve Zayzon Zsolt egyik pillanatban eltűnik, hogy néhány másodperccel később a színpad egy másik pontján, egy másik karakter külsejét és az előzőtől teljesen eltérő személyiséget magára öltve bukkanjon fel. Még nézőként is sokszor kapkodtam a fejem, hogy követni tudjam, és elismeréssel gondoltam arra, milyen fegyelmezettséget, precíz együttműködést és koncentrációt igényelt mindez nemcsak a színész, de a teljes társulat részéről.

A mutatvány végrehajtásában fontos szerepet kapott a Zöldy Z. Gergely által tervezett díszlet is. Az angol vidéki kúria helyiségét akkurátusan megidéző bútorzat nemcsak látványos, de rendkívül praktikus is. Számos bejárattal és nyitható-csukható, ide-oda forgatható bútorokkal segítette a változásokat, a karakterek gyors eltűnését és felbukkanását. A látványvilágot pedig remekül egészítették ki a Szelei Mónika által tervezett jelmezek. A Tasnádi Csaba dinamikus, ugyanakkor aprólékosan kidolgozott rendezésében megelevenedő fordulatos bohózat felhőtlen, vidám kikapcsolódást, kellemes időtöltést ígér minden néző számára a Tháliában.

Borítókép: Zayzon Zsolt, Vida Péter és Sóvári-Fehér Anna (Fotó: Kurucz Árpád)