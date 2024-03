A holló új verziója is véres lesz

A huszonnyolc éves színészt az egyik jelenet felvétele közben egy kellékként használt lőfegyverbe beszoruló és a fegyver elsütésekor kirepülő lövedékdarab ölte meg. A még el nem készült jelenetekhez a forgatókönyvet újraírták, azokat testdublőrök és számítógépes technika segítségével alkották meg. A hollót egy évvel Brandon halála után mutatták be hatalmas sikerrel. Úgy tűnik, az egykori kultuszfilm babérjaira most a Lionsgate stúdió pályázik, hisz tavaly szeptemberben bejelentették, hogy elkészítik A holló új változatát. Alig fél év elteltével már a film előzetese is elkészült.

A két főszereplő: Bill Skarsgard és FKA twigs. Forrás: Facebook/The Crow

Az alaptörténet szinte ugyanaz, Eric Dravent és lelki társát, Shelly Webstert brutálisan meggyilkolják. Davent Bill Skarsgard játssza a filmben, míg szerelmét művésznevén FKA twigs, azaz Tahliah Debrett Barnett brit énekes, dalszerző és táncos alakítja.

Eric feltámad, hogy megmentse szerelmét, s elindul, hogy bosszút álljon gyilkosaikon, keresztül-kasul gázolva az élők és a holtak világán. Megpróbálja helyrehozni mindazt, ami rossz.

Képkocka A holló című filmből. Forrás: Youtube/The Crow