A Junkies is indul az év dala címért

A közmédia showműsorában a ballada, a blues, a folk, a dzsessz, a népzene, a punk, a rock, a rockabilly, a szving, valamint a világzene is képviselteti magát.

A dal 2024 múlt szombati negyedik válogatójából a Roy Galeri Kiáltás című dala, a Junkiestól a Királyi többes, a Quack Sosem elég című produkciója, Juhos Zsófi & Patocska Olivér Ma szerettem beléd című duettje, valamint a Fluidia előadásában a Miről szól ez a dal? csatlakozott az elődöntős mezőnyhöz.

A versenyben maradt húsz dal az eredetitől merőben eltérő hangzásban mutatkozik be az élő show-ban. A válogatóból továbbjutott előadókat a daluk átdolgozásában a hazai könnyűzene ismert és elismert zenészei segítik.

A március 9-i első elődöntőben Bradics Jácint Miért félnék álmodni című dala rockként, a Here We Are Együtt egyedül című produkciója balladaként, a Jazztelen Kezeket fel című dala folkváltozatban hangzik el. A Junkies Királyi többes című produkciója szving, Kocsis Tibor Egy életen át című dala rockabilly stílusban tér vissza. László Evelin Legényes című dala rockköntösben, a Liana A háztetők felett című produkciója bluesként, a Magidom Esendő halandó című dala világzeneként bizonyíthat. A Quack Sosem elég című dala punk verzióban, a Sugarloaf Nászindulója népzeneként versenyez a döntőbe jutásért. Az első és a második elődöntőből öt-öt produkció folytathatja a versenyt: a zsűripontszámok alapján négy, a közönségszavazatokkal egy dal juthat tovább. A döntőben a versenydalok a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangzanak el.

A dalválasztó tétje minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója lemezkészítési lehetőséget nyer a berlini Hansa Studiosban. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a U2, az R.E.M., a Depeche Mode vagy Iggy Pop.

A Dal 2024 első elődöntője szombaton 19 óra 35 perctől látható a Dunán, ismétlés vasárnap a Duna World csatornán 10 óra 30 perctől.

