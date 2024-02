Dal 2024: újabb tíz produkció mutatkozik be a szombati, utolsó válogatón

A közmédia A dal című műsorában 2012 óta új előadók, zenekarok mutatkozhatnak be dalukkal, a fellépőket új oldalukról ismerheti meg a közönség, a dalválasztó emellett új zenei formációkat hív életre – emlékeztet közleményében az MTVA. Mint írják, a magyar dalok versenyét idén is a műfaji és stílusbeli sokrétűség jellemzi, a március 2-i szombati negyedik és egyben utolsó válogatóban pop, rock, pop-rock, elektronikus, ballada és soul produkciók mérettetnek meg.

A dal zsűritagjai: Egri Péter, Németh Alajos, Szandi és Ferenczi György. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az Év dala 2024 címért versengő tíz produkció élőben, élő zenei kísérettel hangzik el a Duna csatornán látható show-műsorban. Színpadra lép Csintalan Márk (dalának címe: Számítottam rád), a Fluidia (Miről szól ez a dal?), Juhos Zsófi & Patocska Olivér (Ma szerettem beléd), a Junkies (Királyi többes), a Pink Dragon (Kánaán), a Quack (Sosem elég), a Roy Galeri (Kiáltás), Szalma Annamária és Telek Attila (Százszor is), Szelina (Hazatért), valamint Szirtes Dávid (Emelem poharam).

A dal 2024 múlt szombati harmadik válogatójából az idén tízéves Jazztelen blues-funky Kezeket fel! című dala 47 ponttal került az elődöntőbe, ahol folkfeldolgozásként fog elhangzani. Szintén 47 ponttal jutott tovább a Nem lehetek más, a Negál rockdala dzsesszként megújulva tér majd vissza. Bradics Jácint lírai produkciója elvarázsolta a közönséget, a Miért félnék álmodni rock köntösben mutatkozhat be a következő fordulóban. Első helyen, 48 ponttal a metál hangzású Együtt egyedül került tovább, a Here We Are trió balladaként hozza vissza a dalát.

A Szandi, Németh Alajos Lojzi, Egri Péter és Ferenczi György által alkotott televíziós zsűri a Liana előadásában elhangzott A háztetők felett című dalt juttatta tovább, amely bluesként fog elhangzani jövő szombaton. Az áthangszerelésben a könnyűzenei élet kiválóságai segítik a versenyzőket.

A dalválasztó győztese Az Év dala 2024 cím mellett egy nyolcszámos lemez elkészítésére kap lehetőséget a berlini Hansa Studiosban. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a U2, az R.E.M., a Depeche Mode vagy Iggy Pop.

A dal 2024 negyedik válogatója szombaton 19.35-től látható a Dunán, ismétlés vasárnap a Duna World csatornán 10.30-tól.

