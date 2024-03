Ők tudják csak igazán, mi a zef - dokumentumfilmben tekint vissza pályájára a rap-rave banda

A dél-afrikai Die Antwoord hosszú szünetet tartott a világ körüli turnézásban, hogy ismét arra koncentrálhasson, amit a legjobban szeret: a zenére és a művészetre.

A Die Antwoord újra meghódítja a magyar közönséget is (Fotó: Wikipédia)

Die Antwoord – Yo-Landi Visser és Ninja újra hazánkban koncertezik

Amint azonban elérkezettnek látták az időt, a Die Antwoord bejelentette a Reanimation elnevezésű turnét, amelynek részeként a banda 2024. április 12-én újra Budapesten lép fel, a Barba Negra Red Stage-en.

Ninja így nyilatkozott az elmúlt időszakról:

Olyan sokáig dolgoztunk privátban, hogy néhányan azt hitték, meghaltunk!

Yo-Landi pedig hozzáteszi:

Ezért döntöttünk úgy, hogy az új EU / UK turnénknak a DIE ANTWOORD, REANIMATED nevet adjuk!

Ez azonban nemcsak néhány élő show-t jelent, ahol ismét rájöhet a közönség, hogy az olyan dalok, mint az I Fink U Freeky, a Baby's On Fire vagy az Ugly Boy hihetetlenül agybombázó rave és rap durranások.



Ezzel egy időben a zenekar kiadott egy trailert is új dokumentumfilmjükhöz, amely a ZEF The Story of Die Antwoord címet viseli. A film producere és rendezője a dél-afrikai filmes, Jon Day.

A filmben szereplő művészeti alkotásokat a dél-afrikai művész, Roger Ballen készítette, akinek munkái meghatározó hatással voltak a korai Die Antwoord videók és lemezek esztétikájára. A dokumentumfilm narrátora Ninja és Yo-Landi közös lánya, Sixteen Jones.

A film címében szereplő zef fogalma egy dél-afrikai eredetű ellenkulturális mozgalmat jelöl. A kifejezés eredetileg a Ford Zephyrre , az 1950-es és 1970-es évek közkedvelt autójára hivatkozott, amely a helyi munkások módosabbik rétegéhez utat találó típus volt, különösen Johannesburg környékén.

Ez a jelenség a helyi előkelőek kasztjában maga után vonta azt, hogy lekicsinylő, csúfolódó módon kezdték használni a „zef” kifejezését a Ford Zephyrek tulajdonosaira, akiket maguknál alacsonyabb rendűnek gondoltak, s maguktól élesen elhatároltak.

Ezt az eredetileg tehát támadó irányú kifejezést egy helyi ellenkulturális csoportosulás – amellyel a Die Antwoord hagyományosan és közismerten nagyon együtt rezdül –, saját magára értette, s meghirdette a Zef mozgalmát, újból kisajátítva, de egyben rehabilitálva is a „zefek” világát. A Die Antwoord ezzel a mozgalommal szimpatizálva nevezte el saját, 2011-ben alapított lemezkiadóját is (Zef Recordz).

A zef teljesen öntörvényű módon halmozza egymásra a kulturális elemeket. Köztük olyanokat is, amelyeket mások már divatjamúltnak tartanak. Yo-Landi a zefnek erről az attitűdjéről szólva azt mondta:

Olyan, mintha az emberek arannyal és trágyával tuningolnák az autójukat. A zef az, amikor csóró vagy, de divatos. Szegény vagy, de szexi és van stílusod.

A Die Antwoord időközben a hatodik albumukat is belebegtette: a címe helyi búrok által beszélt afrikaans nyelven az Uit de hemel gevallen (Mennyből alázuhanva) lesz, és 2024-ben jelenik meg. A népszerű dél-afrikai duó immár hatodik fellépésével tér vissza Magyarországra.

Az, hogy mire képesek a magyar közönséggel, már számos hazai koncertfelvételük megmutatta.