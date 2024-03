Unikális járgány futott be Szentendrére – érdemes megnézni!

A retró jármű mellett több patinás, évszázados múltra visszatekintő közlekedési eszköz is várja a látogatókat a szentendrei HÉV-állomás mellett található közlekedési múzeumban. Az idényjellegűen, tavasztól őszig nyitva tartó Városi Tömegközlekedési Múzeum a főváros és Magyarország közösségi közlekedésének történetét mutatja be. A főváros arculatát a hetvenes-nyolcvanas években meghatározó BKV-s Ikarusok és Ganz-villamosok mellett olyan különleges közlekedési eszközök is megtekinthetők itt, mint a Ganz–Hunslet metrószerelvény motorkocsijának prototípusa vagy egy 1897-ben készült, 1906-os állapotában helyreállított villamos.

A gyűjtemény most egy újabb unikális, retró járművel, az egyik egykori Margitszigeti Sétajárattal bővült.

A „himbálózó” története 1977-ig nyúlik vissza, ez a különleges járműtípus a Nysa mikrobuszszerelvények kivonása után került a Városligetbe és a Margitszigetre.

A négy új sétajárat az UAZ 451 típusú szovjet terepjárók gépészeti főegységeinek felhasználásával készült a BKV-nál. A két pótkocsit maga után húzó mikrobusz mindhárom kocsija nyitott utastérrel készült, a sofőr zárt fülkéjében alakították ki az idegenvezető ülőhelyét is.

Míg a korábbi Nysa sétajárat csak 10 kilométer/órás, a UAZ mikrobuszok már 25 kilométeres sebességgel közlekedhettek. A piros-fehér fényezésű szerelvények 48 embert tudtak egyszerre szállítani, és a BKV kőbányai garázsa volt az otthonuk. Az 1977-ben készült első generációs négy járművet 1989-ben cserélték le.