Új AWS-videóklip jelent meg

Sokáig sötétben tapogatóztunk, hogy milyennek kell lennie az új AWS-nek. Tomival is össze kellett szoknunk és meglátni, hogy mi az az irány, ami neki is jól áll és nekünk is teret enged arra, hogy az eddig tőlünk megszokott hangulat ne vesszen el, de tudjunk kísérletezni újabb, izgalmasabb dolgokkal is.