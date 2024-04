Az öt legjobb Robert Redford-film – A keselyű három napja + videó

A Robert Redford filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk a győztes filmhez. Idézzük fel, hogy mely filmek kerültek fel a toplistánkra. Az ötödik helyet egy világhírű romantikus vígjáték, a Mezítláb a parkban (Barefoot in the Park) szerezte meg, a negyedik helyre egy meglehetősen alulértékelt kiváló mozi, a Tisztességtelen ajánlat (Indecent Proposal) került, a harmadik pozíciót pedig a világhírű western, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök (Butch Cassidy and the Sundance Kid) érte el, a második helyezett és így ezüstérmes mozi a Kémjátszma (Spy Game) című izgalmas akcióthriller lett. Az aranyérmet pedig egy világhírű mozi, A keselyű három napja (Three Days of the Condor) szerezte meg.

1. A keselyű három napja (1975)

A mozit Sydney Pollack rendezte, aki olyan nagyszerű filmeket készített, mint A lovakat lelövik, ugye? (They Shoot Horses, Don’t They?, 1969), Aranyoskám (Tootsie, 1982), a Távol Afrikától (Out of Africa, 1985) vagy éppen A cég (The Firm, 1993). A film James Grady A Keselyű hat napja című 1974-ben megjelent bestselleréből készült. A drámaiság érdekében az eredeti cselekményt három napba sűrítették. A főszereplő nevét Ronald Malcolmról Joe Turnerre változtatták: ez a név a kémtörténeteiről ismert John Le Carré egyik regényéből származik.

Forrás: Mafab.hu

A történet

Joe Turner (Robert Redford) a CIA alkalmazottja: munkatársaival kalandregényeket és mindenféle újságokat olvasnak. A trükköket és cseleket betáplálják egy komputerbe, mely összeveti ezeket a CIA-tervekkel, így keresnek új ötleteket. Egy nap Turner leugrik a sarki étterembe ebédért, ám mire visszatér, az összes kollégáját lemészárolva találja. Izgatottan hívja feletteseit, ám a megbeszélt találkozón őt is meg akarják ölni. Turner egy üzlet előtt a halott kolléganőjétől elvett önvédelmi fegyverrel túszul ejt egy fiatal nőt, és nála elrejtőzve megpróbál eligazodni a mind zavarosabb eseményekben. A rettegő nő, a fotós Kathy (Faye Dunaway) fokozatosan megkedveli fogvatartóját, és megpróbál segíteni neki, olvasható a film silabuszában. Természetesen a jó filmhez szükséges a szerelmi szál is, ami ezúttal sem marad el. Az izgalmak pedig csak fokozódnak a történet előrehaladtával.

Érdekességek

Robert Redford és Sydney Pollack összesen hét filmet készített együtt: ez volt a negyedik közös munkájuk. Bár Grady regényében épp a filmszerűség ragadta meg az alkotókat, Lorenzo Semple Jr. forgatókönyvét David Rayfielnek át kellett dolgoznia. A változtatások egy része Kathy Hale figuráját érintette, akit Rayfiel mellékszereplőből fontos szereplővé léptetett elő. Kathy alakját Diane Arbus fotóművész ihlette. Pollack mozija sikeres volt, a 7. legnagyobb bevételt hozó film volt 1975-ben az USA-ban. Érdekesség, hogy Redford akkortájt már dolgozott a Watergate-ügy nyomán készült Az elnök emberei (1976) című filmjén, és éppen az előkészületi munkák elhúzódása miatt tudta elvállalni A Keselyű három napja főszerepét. Hogy csökkentsék a két film közti hasonlóságot, a cselekményt Washingtonból New Yorkba helyezték át – olvasható a Wikipédián.

Forrásó: Mafab.hu

Összegzés

A Filmtett úgy fogalmaz a filmről, hogy az úgynevezett paranoiafilmek hősei teljesen fölöttük álló, átláthatatlan összeesküvés közepébe csöppennek. „Mit követtél el ellenük?” – kérdezi Katherine A keselyű három napjában Joseph Turnert. „Kik ellen? Azt sem tudom, kicsodák!” – hangzik az elkeseredett válasz. Ezek a mondatok nagyszerűen jellemzik Sydney Pollack moziját. Az összeesküvés-elméletekről szóló történetek mindig nagy népszerűségnek örvendtek. Szeretünk fantáziálni, különböző titkos összeesküvéseket sejteni még a leghétköznapibb dolgok mögött is. A keselyű három napja igazi klasszikus lett az évek során. Tegyük hozzá, nem véletlenül. A nagyszerű történet mellett a színészi gárda is elsőosztályú volt. Redford, Dunaway, Cliff Robertson és természetesen Max von Sydow is szenzációsan alakította a szerepét.

Sokszori újranézés után is izgalmas volt, ráadásul a mai számítógépes trükkök világában, valódi felüdülés volt ez a régi mozi. Nem volt poros, nehézkes, amitől joggal tart az ember, ha sok év után néz meg egy olyan filmet, ami régen nagyon tetszett neki. Sokszor csalatkoznunk kellett, de ezúttal nem. A keselyű három napja 2024-ben is ütős nagyszerű mozi. Jó szívvel ajánljuk minden kedves filmrajongónak.

Idővonal: A keselyű három napja című filmet 1975-ben mutatták be, amikor a Ferihegyi repülőtéren lezuhant a Malév egyik Iljusin Il–18-as gépe. A fedélzeten tartózkodó kilencfős személyzet életét vesztette. Palesztin terroristák sikertelen merényletet kíséreltek meg az izraeli légitársaság éppen elinduló gépe ellen Párizs Orly-Sud repülőterén, majd túszokat ejtve elbarikádozták magukat az épületben. Súlyos, a Richter-skála szerint 7,3-es erősségű földrengés pusztított Kína északkeleti körzetében, Liaoning tartományban. Margaret Thatcher lett a brit Konzervatív Párt elnöke. Meggyilkolták Fejszál királyt, Szaúd-Arábia uralkodóját. Utódául öccsét, Khalid ibn Abdul-Azizt kiáltották ki. A csehszlovák légitársaság Prága–Teherán járata – máig tisztázatlan körülmények között – Damaszkusz mellett felrobbant. A szerencsétlenség következtében vesztette életét Vujicsics Tihamér zeneszerző. Owen Quinn 24 éves New York-i lakos ejtőernyővel leugrott a World Trade Center egyik tornyáról. Landoláskor alaposan megütötte magát, majd birtokháborításért letartóztatták. Paul Allen és Bill Gates megalapította a Microsoftot. (Forrás: Wikipédia)

A jövő héten tovább folytatjuk időutazásunkat a filmek csodálatos világában.

Bortítókép: Joe Turner (Robert Redford) és Kathy (Faye Dunaway) (Forrás: Mafab.hu)