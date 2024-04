Az öt legjobb Robert Redford-film – Butch Cassidy és a Sundance kölyök + videó

A Robert Redford filmjeit bemutató sorozatunkban az ötödik helyet egy világhírű romantikus vígjáték, a Mezítláb a parkban (Barefoot in the Park) szerezte meg, a negyedik helyre egy meglehetősen alulértékelt kiváló mozi, a Tisztességtelen ajánlat (Indecent Proposal ) került. Ezen héten pedig már a dobogós alkotással érkezünk, ami nem más, mint a világhírű western, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök (Butch Cassidy and the Sundance Kid).

3. Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969)

A filmet George Roy Hill rendezte, akinek a nevéhez számos nagy film köthető. Úgymint az Ízig-vérig modern Millie (Thoroughly Modern Millie, 1967), a Kurt Vonnegut regényéből készült Az ötös számú vágóhíd (Slaughterhouse-Five, 1972), a szintén a Redford–Newman színészpárossal forgatott A nagy balhé (The Sting, 1973) vagy éppen a A nagy Waldo Pepper (The Great Waldo Pepper, 1975) című film, amelynek Susan Sarandon mellett szintén Robert Redford volt a főszereplője.