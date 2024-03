Az öt legjobb Robert Redford-film – Tisztességtelen ajánlat + videó

Az elmúlt héten elindítottuk Robert Redford filmjeit bemutató sorozatunkat. A mini topistánkon az ötödik helyet egy világhírű romantikus vígjáték, a Mezítláb a parkban (Barefoot in the Park) szerezte meg. A negyedik helyre egy meglehetősen alulértékelt kiváló mozi, a Tisztességtelen ajánlat (Indecent Proposal ) került. Az 1994-ben megtartott 14. Arany Málna-gálán a film hét kategóriában kapott jelölést, ebből hármat nyert meg: legrosszabb film, legrosszabb férfi mellékszereplő (Woody Harrelson) és legrosszabb forgatókönyv (Amy Holden Jones). Ehhez képest az IMDB adatai alapján nem kapott ennyire negatív értékelést, 10/6-ra értékelte a publikum és egyébként nagy sikerrel vetítették a mozik is. Valahogy a szakértők elismerését nem sikerült kivívnia a filmnek, annak ellenére, hogy nagyszerű színészgárda vállalt szerepet benne.