Az öt legjobb Robert Redford-film – Kémjátszma + videó

A Robert Redford filmjeit bemutató sorozatunkban az ötödik helyet egy világhírű romantikus vígjáték, a Mezítláb a parkban (Barefoot in the Park) szerezte meg, a negyedik helyre egy meglehetősen alulértékelt kiváló mozi, a Tisztességtelen ajánlat (Indecent Proposal ) került, a harmadik pozíciót pedig a világhírű western a Butch Cassidy és a Sundance kölyök (Butch Cassidy and the Sundance Kid) érte el. A második helyezett és így ezüstérmes mozi a Kémjátszma (Spy Game) című izgalmas akció, thriller lett.

2. Kémjátszma (2001)

A film rendezője Ridley Scott öccse, az a Tony Scott volt, aki számos jelentős akciófilmet jegyez, úgymint a Top Gun (1986), a Beverly Hills-i zsaru 2. (Beverly Hills Cop II, 1987), a Mint a villám (Days of Thunder, 1990), A rajongó (The Fan, 1996), A közellenség (Enemy of the State, 1998), A tűzben edzett férfi (Man on Fire, 2004), Hajsza a föld alatt (The Taking of Pelham 123, 2009) vagy éppen a Száguldó bomba (Unstoppable) 2010-ből. Producere pedig az a Joe Silver volt, akinek a nevéhez köthető a nagy sikerű Halálos fegyver-sorozat (Lethal Weapon), illetve a Die Hard-sorozat első két része. Scott sajnálatos módon 2012. augusztus 19-én véget vetett az életének, leugrott a Vincent Thomas hídról.

A történet

Volt idő, amikor Nathan Muir CIA-ügynök (Robert Redford) és a tanítványa, Tom Bishop (Brad Pitt) elválaszthatatlanok voltak. Együtt járták a világot Vietnámtól Bejrútig egy olyan szakmában, amely veszéllyel és bizonytalansággal teli. 1991-et írunk, és Nathan Muirnak már csak egy napja van hátra a nyugdíjig, amikor megtudja, hogy egykori védence és tanítványa, Tom, a „Cserkész” komoly bajba került. Egy balul sikerült akció során foglyul esett egy kínai börtönben, és 24 óra múlva kivégzik kémkedés vádjával. A CIA nemzetközi konfliktustól tartva úgy dönt, nem vállalja a kockázatot, és nem avatkozik közbe. Így Muiron a sor.