Itt vannak az első képkockák a S.E.R.E.G.-ből + videó

A címe egy mozaikszó, amely a Szolgálat, Erény, Rend, Erkölcs és Gondviselés szavakból áll össze (S.E.R.E.G.) és már az első hangulatkeltő képkockákból is kirajzolódnak ezek a tulajdonságok. A történet egy iraki háborús misszióban kudarcot valló katonáról, Győrbíró Zsolt alezredesről szól, akit Csórics Balázs alakít. Győrbírónak egyetemista fiával való rossz kapcsolata is megnehezíti az életét és számot kell vetnie a bajtársiasság fogalmával is, miközben újra bevetésre készül csapatával. A férfiak mellett természetesen megjelennek a nők és a bonyolult szerelmi szálak is.

A S.E.R.E.G. főhőse (Fotó: Megafilm)

Az ízelítőként bemutatott első képkockákból kiderül, hogy a két főszereplő, a tökéletes katonára kigyúrt Csórics Balázs és az ellenlábasát, Horváth Tibor ezredest alakító Kamarás Iván mellett számos ismert színész is „misszióba indul” a Megafilm Service legújabb, 6 epizódos alkotásában.

Láthatjuk többek között Jászberényi Gábort, Orosz Ákost, Krisztik Csabát, Bán Bálintot, Márfi Márkot, Séra Dánielt, de feltűnik az Angyalbőrben is szerepelt Takátsy Péter, az aggódó feleség szerepében Balla Eszter, és a szerelmi szálat erősíti Gál Réka Ágota karaktere. Egy villanásnyira pedig a szintén megafilmes Tündérkert főhőse, Katona Péter Dániel is megjelenik egy cameo szerepben.

Április 6-án fejeztük be a forgatást, és máris mutatunk pár képkockányit abból, hogy milyen feszültségek működtetik a S.E.R.E.G. sorozat karaktereinek a sorsát. Azért tesszük ezt, mert a Megafilm Service ezúttal is gyorsan reagál, hatékonyan teljesít.

Ahogyan Darvas főhadnagy mondja a sorozatban: Azokért leszek felelős, akik elég jók... – mondta Helmeczy Dorottya producer.

Az atmoszférából érezni, hogy történet tétje igencsak nagy: közelharc egy iraki faluban, helikopteres akció és rengeteg adrenalin.

– Érdekes élmény volt megtalálni magamban a harcias oldalt.

A forgatás óta sokkal jobban akarok teljesíteni mind magánemberként, mind színészként ugyanúgy, ahogy Zsolt apaként.

Csúcsteljesítményt akarok kihozni magamból. Ugyan egy teljes kiképzésen részt vettem például a helikopteres mutatvány előtt, de azért izgultam előtte és félelmet is éreztem, amikor a sajtónapon, a deszantolásnál megláttam, hogy magunk alatt minden borsónyinak tűnik, a házak és az emberek. Egyből elcsúszott a térérzetem. Ráadásul nagyon fújt a szél, felszállásnál rögtön két méterrel arrébb rakta a gépet. Felkészítettek rá, hogy megdobhat a szél, érkezhetek rosszul. Két érzés kavargott bennem... A „hú, mi lesz?” és a „csináljuk!” Mivel színész vagyok, természetesen a „csináljuk!” mellett voksoltam. Egyébként az adrenalinra rá lehet kapni… Szóval a tervek szerint lesz még deszantolásom, és az durvább lesz – árulta el Csórics Balázs a Digital-Media Hungary konferencián láthatott első képkockák kapcsán.