A VéNégy fesztivál 2024 legjobb programjai, avagy négy nap a mesés Dunakanyarban

Koncertre fel!

A fesztivál külföldi headlinere a legendás drum and bass trió, a Kosheen. A nagyszínpadon a Sold Out bulikat halmozó, közönségkedvenc bandák kaptak helyet, mint a 30Y, az AWS, Beton.Hofi, Dzsúdló, az Elefánt, az Irie Maffia vagy a Tankcsapda. Visszatér az Analog Balaton, az Aron Andras & The Black Circle Orchestra, valamint élő zenekari show-val érkezik Co Lee. A Subscribe a Rage Against The Machine Tribute Show-ját hozza Nagymarosra. Alaposan megtáncoltatja a közönséget az Aurevoir., a Brains és a Firkin.

A VéNégy fesztivál 2024-ben színes zenei élményt garantál. Forrás: Facebook/VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

A fesztivál zárónapjának programját gazdagítja a Kossuth-díjjal kitüntetett Misztrál együttes. A visegrádi országok egy-egy izgalmas zenei formációja is színesíti a palettát. Pozsonyból Anika Iris érkezik, Csehországot a Tygroo képviseli; balkán motívumok, fúvósok szimfóniája elektronikus zenével, jazz- és rapelemekkel megbolondítva. A post-punk műfajban utazó, merész gitárriffjeiről híres The Pau Lengyelországból érkezik.

A hazai feltörekvő zenekarok is képviseltetik magukat a fesztiválon, a könnyed fúziós jazztől az elektronikus zenén át a progresszív rock és metalcore műfajáig rendkívül gazdag a kínálat.

Ezenkívül lesz táncház, de az egy szál gitáros produkciók és elektronikus zenei fellépők váltják egymást. A hajnalig tartó bulik sem maradhatnak el, a Be Massive Horizon Partyja a nyitónapot, Ludmilla ütős szettjei a szombati drum and bass napot, míg Spigiboy a zárónapot koronázza meg.

A színház sem hiányozhat

Carlo Gozzi komédiájától az Opera Show-n át a balettig rendkívül széles lesz a repertoár. A színházi előadásokon túl lesz VR-színház, esténként pedig látványos utcaszínházi produkciók színesítik a programot. Levegőben táncoló akrobaták, tüzes koreográfiák, lenyűgöző steampunk jelmezekbe öltözött kalandorok varázsolják el a közönséget. A színházjegyakcióval idén is ingyenesen látogathatóak az esti koncertek.

A fesztivált a Karinthy Színház A szarvaskirály című előadása nyitja. Carlo Gozzi lendületes komédiáját Berettyán Nándor állította színpadra.

Másnap a Kassai Állami Színház táncelőadása, az Anne Frank naplója lesz látható. A második világháború alatt Amszterdamban bujkált zsidó család igaz történetét feldolgozó balettet a Kassai Állami Színház igazgatója, Ondrej Soth jegyzi. A balett mellett az opera műfajába is belekóstolhatnak a fesztiválozók. Élőzenével kísért különleges Operagálával készül az Olomouci Morva Színház. A visegrádi négyek legkiválóbb zeneszerzőinek műveiből válogatnak. A Visegrád hangjai elnevezésű gálaprogramban Dvorák, Smetana, Gorecki, valamint Bartók operáinak legszebb részletei csendülnek fel.

Az esti nagykoncerteket követően utcaszínházi produkciók gazdagítják a műsort. Elképesztő steampunk jelmezekbe öltözött figurákkal és biciklis járművekkel érkeznek az Utazók a lengyel Teatr Akt előadásában.

A Teatr Akt Utazók című produkciójával érkezik Nagymarosra. Forrás: VéNégy Fesztivál

Közlekedjen környezettudatosan!

Budapestről a Nyugati pályaudvarról Szob végállomásra tartó zónázóvonatokkal, a Nagymaros megállónál (nem Nagymaros–Visegrád!) leszállva, a vasút mentén további egy kilométert sétálva közelíthető meg a fesztivál. A vonatok megállnak Dunakeszi, Göd, Vác, Verőce és Kismaros megállóhelyeken is.

Budapestet és Nagymarost kerékpárút is összeköti, ami közvetlenül a fesztivál területébe torkollik.

A bejártnál kerékpártároló várja az érkezőket, amelyet mindenki saját felelősségre használhat. A koncertek végén buszos és kompos transzfer is indul, amelyről részletesen az esemény honlapján tájékozódhat.

Amennyiben több napra érkeztek és szívesen sátraznátok, úgy az erre a célra kialakított kempingben tudjátok ezt megtenni, kempingbérlet megvásárlásával. Akár egy éjszakát töltenétek ott, kettőt, hármat vagy mind a négy éjszakát, a kempingbérlet egységesen 5000 Ft-ba kerül fejenként.

Kocsi helyett használjunk alternatív közlekedési eszközt a fesztivál megközelítéséhez. Forrás: VéNégy Fesztivál

Nappali programok a VéNégy fesztiválon

Azokat, akik nem feltétlenül az esti buli fáradalmait akarják nap közben kipihenni, izgalmas aktivitások várják. Vezetett kenutúrákon csodálhatják meg az érdeklődők a dunakanyari panorámát egy lélegzetelállító perspektívából. Ezek a VéNégy fesztivál karszalaggal ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Akinek nem fekszik a víz közege, az a szárazföldön exkluzív cementgyár- és bányalátogatáson vehet részt, célpontja a Váci Cementgyár, amely az elérhető legkorszerűbb technológiával gyártja a Magyar és Hazai Termék védjegyes cementet.

Merüljön el a környezet szépségében is! Forrás: VéNégy Fesztivál

A gyermekkel érkező szülöknek segít a VéNégy ovi, ahol gyakorlott óvodapedagógusok vigyáznak a kicsikre. Az alkotó kedvű fiúk és lányok elmélyülten kézműveskedhetnek: gyöngyfűzés, szélforgókészítés. A játszósarokban kisautók, játék babák és kirakók várják a gyerkőcöket. A délutáni pihenőidőben meseolvasás is várható. Ezenkívül a szülők és gyermekeik együtt tollasozhatnak, focizhatnak, labdázhatnak.

Jegyvásárlással kapcsolatban kattintson IDE!