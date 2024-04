Kylie Minogue is jön a Szigetre + videó

– Nagyon jól alakulnak az elővételes jegyeladásaink, és örömteli, hogy ebben a magyar vásárlók állnak az élen. Az idei, immár 30. Sziget szlogenje új – Free to Be... –, de az általunk képviselt értékek, az elfogadás, a szeretet, az egymásra odafigyelés, a tolerancia változatlanok – mondta Kádár Tamás főszervező.

Kylie Minogue. Fotó: AFP/Michael Tran

Csiszár Virág, a Sziget booking managere kiemelte, hogy Kylie Minogue minden idők legsikeresebb ausztrál művésze, lemezeiből eddig több mint 80 millió fogyott világszerte, olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Robbie Williams, Dua Lipa vagy Nick Cave. A nagyszínpadon Minogue után az augusztus 12-i zárónapig sorrendben Halsey, Liam Gallagher, Martin Garrix, Sam Smith és Fred again... lesz a fő fellépő. A fesztiválon a nagyszínpad korábbi idősávjaiban ad koncertet mások mellett Fisher, Stormzy, Louis Tomlinson, Janelle Monáe, Skrillex, valamint három magyar előadó: Azahriah (ő 8-án Halsey előtt zenél), Beton.Hofi és a Margaret Island.

Az alternatív zenei irányzatokat bemutató, második legnagyobb programhelyszín neve ezúttal Revolut Színpad lesz; többek között a Big Thief, a Fontaines D.C., Aurora, MO, a Crystal Fighters és Four Tet ad itt koncertet. Az elektronikus zenéknek helyet adó Bolt Party Arénában a világ legismertebb party brandjei, köztük az elrow, a Q-Dance, az Awakenings, a STMPD és a Rampage váltják egymást, a Colosseumban például Richie Hawtin és Sven Väth szolgáltatja a zenét.

Kádár Tamás hangsúlyozta: büszkék arra, hogy a társadalmi ügyek melletti kiállásuk elismeréseként idén a Sziget European Festival Awards-ban részesült a Take A Stand kategóriában. – Igyekszünk tovább fokozni a vendégélményt, ezen a téren a Sziget tavaly visszaszerezte vezető pozícióját az európai fesztiválok sorában. A vendégblokkokban most már kizárólag öblítéses angolvécék vannak, a tavaly bevezetett jóárasított ételek választéka idén tovább nő, figyelünk arra, hogy 2023-hoz képest csökkenjenek az ételárak, az italárak pedig ne emelkedjenek – sorolta Kádár Tamás.

A nagyszínpad előtti térről jobban lehet majd látni, mert középről eltűnik a magas torony. Tovább erősítik a környezeti fenntarthatóságot, kedvezményekkel segítik, hogy a sátorral érkezők ne hagyják ott a fesztivál végén a sátrakat a Szigeten, és a fesztivál ajándékboltjaiban vásárolható valamennyi textiltermék már organikus pamutból készül.

A biztonságosabb fesztiválozás érdekében bővítik az információs felületeket, a komfortérzet növelésére segítő zónákat alakítanak ki. A Sziget szolgáltatásai már a welcome zone-ban elérhetők lesznek, a ki- és bejutást digitális információs táblák teszik hatékonyabbá, a H-hídtól éjszakai buszjáratok indulnak.

Kardos József programigazgató arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy az idei Szigetre 56 országból érkeznek fellépők. A kisebb zenei, valamint nem zenei programokra - akárcsak eddig - a kulturális és országok közötti sokszínűség lesz a jellemző.

– A nem zenei programokat idén három különböző zónába rendezzük, mert azt tapasztaltuk, hogy ezek egymást erősítik a kínálatunkban. Az első ilyen az ArtFusion Field lesz, a második zóna a PlayGround, amely a nappali aktivitásoké és a közösségépítő programoké, a harmadik pedig a Future Grounds, amely a civileké, a társadalmi szervezeteké – mondta Kardos József.

Az ArtFusion Field része a Cirque du Sziget, ahol idén kijevi, francia, cseh, etióp, kanadai és spanyol produkciók is lesznek. Ebben a zónában lesz esténként a Nagy Utcaszínház (a francia Cie Gratte Ciel társulat nagy darus műsora), az ArtGarden, a színházi és tánchelyszín, a Vándor Vurstli és a Sétáló Utcaszínházak. A PlayGround zónában lehet majd sportolni, társasjátékozni és a tervek szerint óriáskivetítőn olimpiát nézni.

A programigazgató a kisebb zenei helyszínek közül szólt a The Buzzról, amely a korábbi Európa Színpad hagyományait viszi tovább, a dropYardról, amely a rap és a hip-hop helyszíne és idén beatbox világbajnokok is fellépnek, a világzenének helyszínt biztosító Global Village-ről (Bukahara, Flavia Coelho, Sidi Wacho, számos hazai fellépő), valamint a Buli Színpadról is, amelyen tribute- és popkoncertek lesznek.

A hagyományosan az egyik legnépszerűbb helyszínen, a Magic Mirror sátorban a stand-up comedy mellett idén is lesznek kulturális-társadalmi beszélgetések, a Queens Brunch Vienna drag queen-jei, esténként pedig két showműsor: Danny Beard és zenekara polgárpukkasztó fellépése, illetve az 1930-as évek berlini kabaréjából inspirálódó Klub Cabarett műsora várja a közönséget.