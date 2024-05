Azahriah hatalmas show-t nyomott a Puskásban

Az Index beszámolója szerint Azahriah átrágta magát a teljes dallistáján, időutazásra invitálta a közönséget: régi, angol nyelvű dalai mellett (emulator, 4K love) a 2022-es silbakról elhozta a téveszméket, a figyeljt és a four moods című slágert is, ahol még a megafon is előkerült néhány másodperc erejéig. A tavalyi Memento album számaira (szosziazi, gát, casa de papel, 3korty) is kitért, míg az új lemezről, a Skatulya I-ről is adott elő dalokat (yukata, lesson, cipoe, igaz, utóbbinak csak a felét). A mariana.árok sem maradhatott ki a felhozatalból: a videoklipből ismerős szkafanderes búvár egy óriási bábu formájában lebegett át a közönség felett.

Azahriah sikere példátlan (Forrás: Azahriah/Facebook)

A rajongók nagy örömére Azahriah hetvenöt perc szólózása után visszatért a színpadra DESH a Tisztán iszommal, ami a duó egyik legismertebb száma.

A közösségi oldalakat már az esti órákban ellepték a Puskás Arénában készített felvételek, fotók és videók. Az egyik néző például a YouTube-csatornáján mutatta meg, milyen hangulat uralkodott a koncerten. A neten terjedő felvételekből egy biztosan megállapítható, mégpedig az, hogy a koncert talán vizuális téren, a látványelemek tekintetében volt a legerősebb, nagyon Azahriah-s volt, egyszerre színes és színtelen, komor és vidám.