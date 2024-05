Tömegesen adja el a közönség az Azahriah-koncertek jegyeit

Meglehetősen ritka, hogy egy ilyen fiatal művész pillanatok alatt képes legyen megtölteni műsorával az ország legnagyobb arénáját, de tavaly ősz közepén úgy nézett ki, hogy a jelenleg leginkább felkapott popsztár képes lesz három koncertet is adni Puskásban.

Azahriah a debreceni Campus fesztiválon 2023. július 21-én. Forrás: Hajdú Bihari Napló/Kiss Annamarie

Azahriah eredetileg csak egy bulit tervezett, május 25-ére, de a nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők beiktattak még kettőt, egyet 24-ére, egyet pedig 26-ára. A korábbi hírek arról szóltak, hogy mindhárom esemény telt házas lesz.

Most azonban felmerült a kérdés, hogy Azahriah fél év elteltével is olyan népszerű-e még, mint a koncertek meghirdetésekor. A közönség ugyanis ezrével kezdte el árulni a már megvásárolt jegyeket.

Mint a Világgazdaság írja, a kifejezetten erre az alkalomra tavaly októberben létrehozott, mostanra hatezer fősre duzzadt Facebook-csoportban egy hét alatt közel 600 bejegyzésben árulták az eredeti tulajdonosok a belépőiket. Többen arra hivatkoznak, hogy mégsem felel meg nekik az időpont, ezért áron alul próbálják értékesíteni a belépőiket.

Akik viszont most kezdtek el érdeklődni az esemény iránt, bőven juthatnak még jegyekhez a hivatalos értékesítő helyeken, például a Broadway.hu oldalán is. A pénteki koncertre még legalább 60 szektorban található szabad hely, bár 27-be már nem lehet bejutni. A másik két koncertnapra is bőségesen vannak még helyek, így viszont nem biztos, hogy totális telt házról lehet beszélni mindhárom napon.

Egyes vélemények szerint a mostani sok felszabadult jegy arról árulkodhat, hogy sokan előre bevásároltak a belépőkből, hogy később haszonnal adják majd tovább.

Hogy mennyire lesz kíváncsi a közönség valójában a magyar ikonra, kiderül hétvégén.