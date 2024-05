Azahriah újabb elképesztő dolgot művelt, Rúzsa Magdolna az élre ugrott

Összesen 103 év és kilenc hónapnyi adást sugároztak a magyarországi rádiók 2023. január 1-jétől december 31-ig – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb kutatásából. Az elemzés 147 rádió önbevalláson alapuló műsortükrét dolgozta fel különböző változók alapján. A médiahatóság az adások többségét rögzíti és tárolja. A zenei repertoár igencsak eltérő képet rajzol ki a vizsgált csatornákról. Egy adó kiemelkedően sokszínűnek bizonyult: a Bartók rádió 37 864 különböző zeneszámmal szolgálta ki a közönségét, ebből csaknem 24 ezer külföldi és több mint 14 ezer volt magyar. Leggyakrabban a Berettyó Live sugározta ugyanazokat a műveket: átlagosan 164-szer szerkesztett műsorba egy-egy dalt. A legnagyobb ismétlésszámmal leírható csatornák közé tartozik még a Táska Rádió, de kiemelkedően magas értéket produkált a Rádió 1 Budapest is.

Azahriah, Rúzsa Magdolna, a Wellhello, az LGT és a Bikini is a top 20-ban. Fotó: NMHH

Azahriah is bekerült a top 20-ba

A teljes kínálatban a legtöbbet játszott előadó Rúzsa Magdolna volt, akinek dalai átlagosan ötévesek voltak. Több mint két és félszer annyiszor hallhattuk őt, mint a huszadik helyezett Azahriah-t, aki azonban május végén háromszor is fel fog lépni az Arénában. A népszerű művészek között egyaránt akadnak olyanok, akik csak néhány éve adták ki a szerzeményeiket, és olyanok is, akik főként az előző évezredben tevékenykedtek, így a Bikini zenekar, Demjén Ferenc, az LGT is a leghallgatottabb előadók közé kerültek.

A 2022-es évhez képest Azahriah lépett a legnagyobbat előre a ranglétrán, aki a 171. helyről lépett fel a huszadikra.

Rúzsa Magdolna Halott Pénz Follow The Flow Wellhello Kowalsky Meg A Vega Ákos Margaret Island Bagossy Brothers Company Hooligans Magna Cum Laude Szentpéteri Csilla Charlie Bikini Győrfi Albert Tankcsapda Honeybeast Demjén Ferenc LGT Republic Azahriah

A vizsgált rádiók több mint 12 ezerszer játszották le a Szikora Róbert közreműködésével készült ValMar-szerzeményt, az Úristent, amely még 2022-ben jelent meg. Már akkor is ez lett az év dala, közel ugyanennyi lejátszást elérve. A dal itt hallgatható meg:

Külföldi előadók

A külföldi művészek közül – éppúgy, mint 2022-ben – egy albán származású amerikai énekesnő volt a legnépszerűbb: Ava Max. A közönség friss, átlagosan kétéves dalokat hallhatott tőle. A második helyezett egy román énekesnő, Minelli volt. A top 20-ból tizenegy zenész az Egyesült Államokat képviselte, négy pedig az Egyesült Királyságot. A top 20 külföldi zeneszám között csupán nyolc 2022-es található, a többi mind 2023-as.

A győztes ezen a ranglistán Miley Cyrus Flowerje lett, amelyet több mint 15 ezer alkalommal játszottak le, megelőzve ezzel az összes magyar dalt – így ez lett az év legtöbbször játszott slágere a rádiókban.

A teljes kutatás az NMHH oldalán tekinthető meg.