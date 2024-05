Sírás helyett inkább nevessünk

Medveczky Balázs regényei segítenek kicsit eltávolodva, más szemszögből látni a világot, amely körülvesz bennünket. Emellett arra is megtanítanak, hogy ne vegyük túlságosan a lelkünkre mindazt, amit tapasztalunk és átélünk. Hiszen, amint azt a most megjelent regény mottójául választott, Charlie Chaplintől származó gondolat is hirdeti, „semmi sem örök ebben a gonosz világban – még a gondjaink sem”. A szerző regényeiben és színműveiben sarkítva, olykor felnagyítva, karikaturista módjára ábrázolja az emberi gyarlóságokat. A fordulatokban gazdag, szellemes, nyomozásokkal teli cselekmények pedig egy pillanatra sem engedik lankadni az olvasó érdeklődését.

A Csináljunk pártot! című, kétszáz oldalas kisregény cselekményének egyik kiindulópontjaként az a gondolat szolgál, miszerint munkából nem lehet megélni. Ezt az alapelvet követve döntenek úgy a képzeletbeli, Isten háta mögötti település, Dudajpuszta lakói, hogy a gyors meggazdagodás érdekében megalapítják a Szép Élet Pártját, vagyis a SZÉP-et.

A történet egyik főszereplője, a leginkább antihősökre jellemző vonásokkal rendelkező vidéki tornatanár, Peti ebből a célból maga köré gyűjti díszes haveri társaságát.

Köztük a Pocok nevű „öngólerős focistát”, Ficsúrt, a falu kisboltjának mindenesét, illetve a Kakas becenéven ismert, képesítés nélküli könyvelőt.

A politikai élet groteszk, csakis saját érdekeiket szem előtt tartó szereplőinek világába csöppenve az általuk alapított párt hirtelen felemelkedését, majd – lektűr jellegű, a szórakoztató szándékon túl tanító célzattal is íródott műről lévén szó, amelyben a jónak győzedelmeskednie kell az erkölcstelenség felett – sorsszerű bukását követhetik nyomon az olvasók. Emellett – hogy egy kicsit könnyebben megérthessük, kik ők, honnan érkeztek és miért úgy cselekszenek, ahogy – a könyvben sorra köszönthetjük a kisvárosi, falusi kocsmák mindennapi életének legjellegzetesebb alakjait is. Csakúgy, mint a Válasszatok! című regényben, a másik főszereplő, Peti egykori barátja, az oknyomozó újságíróvá lett Zoli és a kollégái által egy kicsit a média világába is bepillantást nyerhetünk.

A sci-fibe illő, olykor Kurt Vonnegut regényeit idéző párhuzamos univerzumok éppúgy elengedhetetlen részei a Medveczky-műveknek, mint a szarkasztikus humor, amellyel a bemutatott világokat szemléli és ábrázolja. A Válasszatok! című, 2022-ben megjelent regény főszereplői például egy autóbaleset után kezdenek dimenziók közötti utazásba, és a másik világba csöppenve szembetalálkoznak saját alteregóikkal is. A legújabb regényben az antihős, Peti képes ehhez hasonló, világok közötti utazásokra.

A tudatalattijában létező, álmában megelevenedő Bugyu-tatu bolygó és annak kiskorú egyeduralkodója, Lüke Császár fontos helyszínévé és szereplőjévé válnak a történéseknek.

A kissé butácska, egyszerű gondolkodású gyermek császár mintegy a tudatalattijának kivetüléseként testesíti meg Peti politikai ambícióit. Ő látja el tanácsokkal a hatalom- és pénzéhes antihőst. Kettejük sorsa természetesen szorosan összefonódik, együtt rohannak az elkerülhetetlen végzetük felé.