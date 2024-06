Egy különös szerelmi történet 1968-ból kreatív dokumentumfilmen

– A rendezőtársam, Nagy Anikó Mária találmánya volt, egy baráti szálon hallott róla, Anikó is és a mi főszereplőnk is Gödöllőn él, így jutott el hozzánk Miklós bácsi története, akiről kiderült, hogy már meg is írta ezt egy dokumentumregényben, ami Lovag és Fitos címen jelent meg bő 10 éve. Arról szól, hogy mi történt vele 1968–69-ben