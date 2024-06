Miért haragudott Nádas György a Kispál és a Borzra?

A magyar vígjátékok kedvelőinek nagy kedvence, a Csinibaba most annak apropóján került ismét reflektorfénybe, hogy a film alkotói közül Deimanik Tamásné fénymegadó az idei Magyar Mozgóképfesztiválon életműdíjat vehet át. A Librettóban Morvai Noémi és Csőre Gábor beszélgetett Nádas Györggyel, akit először arról kérdeztek, hogy neki hogy tetszettek édesapja slágerei.

A Librettó vendége Nádas György színész, humorista volt a Csinibaba című film vetítése kapcsán. Forrás: MTVA

– Amikor kamaszodtam, ezek a dalok nekem nagyon nem jöttek be, mert akkor az én korosztályomban a Beatles és a Rolling Stones volt a menő. Érdekes, hogy most pedig már a nálam jóval fiatalabbak is kedvelik édesapám szerzeményeit. Ő sajnos már nem érhette meg a film bemutatóját, tíz évvel előtte meghalt. Arra emlékszem viszont, hogy

amikor felcsendült a Kicsit szomorkás… a Kispál és a Borz előadásában a filmben, akkor Szenes Iván felhívott és mondta, hogy most álljunk össze és kérjük ki magunknak, hogy ilyen stílusban adják elő az ő, és az apám közös, gyönyörű dalát, én meg mondtam, hogy persze. De aztán ebből semmi sem lett, mert úgy tudom, hogy ő végül megegyezett Lovasi Andrással, és már régen jóban voltak, amikor nekem még mindig haragudni kellett a Kispálékra

– mesélte nevetve Nádas György, aki hozzátette, hogy később találkozott Lovasival, és elmondta neki, hogy nem haragszik rá, sőt nagyon büszke, hogy az édesapja dalát így feldolgozták.

– Szerintem egyébként ez egy merész húzás volt, mert szinte ki is lóg a filmből, olyan punk. De az, hogy ismét sláger lett, nyilván a zenekarnak volt köszönhető – tette hozzá a humorista. Csőre Gábor megjegyezte, hogy a filmet több mint ötszázezren nézték meg, ami hatalmas siker, viszont van benne egy hiba, hogy Nádas György neve van benne feltüntetve zeneszerzőként az édesapjáé helyett.

– Ez egy véletlen volt, egyébként a lemezborítón is így szerepelt, de hozzáteszem, hogy amióta nosztalgikus műsort is előadok, és édesapám dalaiból van egy műsorom, azóta ezek a dalok is ott szerepelnek a repertoáron, csak egy kicsit szelídebb hangszerelésben – válaszolta az előadóművész.

A műsorvezetőknek arra a kérdésére, hogy egyébként Nádas Györgynek hogy tetszett a Csinibaba film, azt válaszolta, hogy szerinte Tímár Péternek van egy csodálatos ötletvilága, amit ebbe tökéletesen beletett.

– Ezek az esetlen mozgások visszahozzák annak a kornak a kedvességét. Nagyon fogyasztható, nagyon jó film, szerintem tükörképet is mutat arról a korról és azokról a művészi felfedezésekről, amikről az a Ki mit tud? szólt – jegyezte meg Nádas.

Morvai Noémi felvetette, hogy érdekes kérdés az, hogy egyes generációk mit tartanak a filmben fogyaszthatónak vagy mire csodálkoznak rá, mert a mai huszonévesek is ugyanúgy élvezik és értik is a Csinibabát és a történetben meghúzódó szálakat.

Nagyon édes a film, zseniálisak a színészek és tökéletes a színészvezetés, és ennyi dalt elhelyezni az külön egy nagy érdem és felelősség is volt, hogy vajon túlélik-e a dalok a filmet. Dicséret a hangszerelőknek, akik a filmet új köntösbe rakták. Nagyon élvezhető a film, és hagy egy nyomot arról a korról

– jegyezte meg a beszélgetés végén a humorista színész.

