Visszatér a brit maffia a Netflixre: jön a Peaky Blinders filmváltozata

Hivatalosan is bejelentette a legnépszerűbb streamingszolgáltató, a Netflix, hogy filmváltozat készül az elmúlt időszak egyik legkedveltebb bűnügyi sorozatából, a Peaky Blindersből. A magyarul Birmingham bandája néven is ismert sorozat filmváltozatának forgatása még idén megkezdődik, a munkában pedig a BBC Film is közreműködik majd.

A Peaky Blinders filmváltozatában is Cillian Murphy játssza majd a főszerepet. Fotó: AFP

A cselekmény részletei még nem ismertek, de az biztos, hogy az I. világháború után Birmingham városában megalakult bűnbanda, a Shelby család tagjai által vezetett Peaky Blinders (Pengesapkások) történetét fűzi tovább.

A Variety szerint a hatrészes széria több alkotója a filmen is továbbdolgozik majd: a főszereplő Tom Shelbyt, a banda vezérét alakító, az Oppenheimerért idén Oscar-díjat kapott Cillian Murphy nemcsak főszereplőként, hanem producerként is közreműködik.

Úgy tűnik, Tommy Shelby még nem végzett velem… Nagyon örömteli, hogy újra együtt dolgozhatok majd Steven Knighttal és Tom Harperrel a Peaky Blinders filmváltozatán. Ez a rajongóknak szól majd

– mondta Cillian Murphy.

A filmet Tom Harper rendezi, aki korábban a sorozat több epizódját is készítette. Mint mondta, amikor tíz évvel ezelőtt először rendezte a Peaky Blinderst, még senki nem tudhatta, mi lesz a sorozatból, de azt már akkor érezték, van valami benne, ami robbanást okozhat és így is lett.

A film forgatókönyvéért ezúttal is az eredeti sorozatot megalkotó Steven Knight felel majd, aki Murphy mellett koproducerként is közreműködik.

Őszintén örülök, hogy ez a film megvalósul, kirobbanóan fontos fejezet lesz a Peaky Blinders történetében. Nincs akadály

– mondta Knight.

A 2013-tól 2022-ig sugárzott, hatévados sorozatban Cillian Murphy mellett olyan sztárok tűntek föl az évek során, mint a bandát üldöző őrmester, Chester Campbell szerepét játszó Sam Neill (szerepelt a Jurassic Park első és harmadik részében), a három éve elhunyt Helen McCrory, aki sokaknak a Harry Potter-filmek Narcissa Malfolyaként lehet ismerős, Tom Hardy, vagy éppen a magyar származású Adrien Brody. Bár a film szereplőgárdájáról Murphyn kívül egyelőre semmit sem tudunk, elképzelhető, hogy az itthoni közönségnek is ismerős arcok tűnnek majd föl a banda körül.