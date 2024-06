A 35 éves Tankcsapda motoros fesztiválon adja idei első budapesti nagykoncertjét

A kétnapos fesztiválon a koncertek mellett motoros és gyermekprogramok, BMX- és motoroskaszkadőr-show is lesz, június 29-én szombaton pedig motoros felvonulást tartanak.

Az Ugly Kid Joe is fellép az Open Roads Day-en. Fotó: AFP/Scanpix/Torben Christensen

A kaliforniai Ugly Kid Joe pénteken lép fel. A világhírű rockcsapathoz olyan slágerek fűződnek, mint az Everything About You vagy a Cats in the Cradle. A zenekar előtt Tátrai Tibor supergroupja, a Godfater zenél, amely hamarosan megjelenő új lemezéről is játszik. Szintén pénteken ad koncertet Egri Péter és a Mystery Gang, Little G Weevil, valamint a Ganxsta Zolee és a Kartelből ismert Takács Vilkó.

A nagyszínpad programját június 29-én az AK26 rapzenekar nyitja, a 35 éves Tankcsapda pedig a Budapest Open Road Daysen adja első idei fővárosi nagykoncertjét.

Előttük, a Légy a Tankcsapda előzenekara! pályázat nyertese, a Pablo and the Escobars mutatja be műsorát. A három zenei színpadon a két napon összesen több mint húsz zenei program várja a látogatókat.

A fesztivál családi helyszíne, a Family-Kid Zone többek között Harley–Davidson motorszimulátorokkal, elektromos gyermekmotorokkal, gyerekeknek kialakított KRESZ-parkkal, valamint Jurassic Park-szimulátorral várja az érkezőket, a 12 év alattiak belépése ingyenes. A felnőttek a Harley on Tour kamionnál tesztmotorozáson próbálhatják ki, milyen érzés vezetni egy Harley-t. Napközben a Stunt Arénában BMX és motoroskaszkadőr-show-k követik egymást, és kiállítják az épített motorokat is. Szombaton délben sok száz motor részvételével indul motoros felvonulás rendőri felvezetéssel.

A rendezvény egyik kiemelt programhelyszíne a Motor Stage, ahol a közönség hasznos információkat tudhat meg a közlekedésbiztonság fontos alapvetéseiről. – Az a cél, hogy az utakon járműtípustól függetlenül egymást segítve közlekedjen mindenki. Az élménymotorozás népszerűsítése mellett a biztonságos motorozásra is felhívjuk a figyelmet – idézte a közlemény Knezsik Istvánt, az Autós Nagykoalíció elnökét, az Open Road Days fővédnökét.