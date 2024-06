Tízéves lett a népszerű előadás

A főszereplő, Donna szerepében Auksz Éva mellett Koós Réka és Gallusz Nikolett is tündökölt ezen az estén, de a többi karaktert is több szereposztásban láthattuk megelevenedni, kiváló énekesek és színészek – mások mellett Détár Enikő, Muri Enikő, Sári Évi, Sáfár Mónika, Sasvári Sándor, Molnár László, Hajdu Steve, Szaszák Zsolt és Stohl András – alakításában. A ráadásdalokban pedig azok a művészek – többek között Kováts Kriszta, Simon Boglárka, Pásztor Ádám – is színpadra léptek, akiket a történet résztvevőiként aznap nem láthattunk.