Érkezik a Mamma Mia! harmadik része

Alan Carr elárulta, hogy Judy Craymer producer őt is beválogatta a következő produkcióba. A színész, akit a The Chatty Manből ismerhetünk, Roman Kemp Capital Breakfast című műsorában jelentette be a szenzációs hírt, melyet azóta maga Judy Craymer is megerősített.

Meryl Streep amerikai színésznő a Vadregény című filmjének tokiói bemutatóján 2015. március 4-én. Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon

A producer év elején már meglebegtette a filmsiker folytatásának lehetőségét, májusban azt mondta, hogy a Mamma Mia 3. egyelőre a legkorábbi stádiumban van, és még nem egészen hivatalos.

Craymer akkor azt is elárulta, hogy megvan a történet, és Meryl Streep is nagyon szeretné újra eljátszani Donnát.