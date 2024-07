New Orleans Miskolcra vonul

Különleges csemege várja Miskolcon a jazz és azon belül a New Orleansból származó dixieland műfaj kedvelőit. A hazai közönség már megszokhatta, hogy ilyenkor igazi karneváli hangulat uralja a várost, hiszen a zenészek „marchininggel”, azaz utcai felvonulással kedveskednek a vidám zene kedvelőinek. Mivel a rendezvény több szabadtéri helyszínen zajlik és ingyenesen látogatható, azoknak is jó szívvel ajánlják, akik a dixie-t meghallva táncra perdülnének. Balla Miklós, a Miskolc Dixieland Band vezetője és az esemény szervezője nagy lelkesedéssel készül a fesztiválra, amely pénteken délután kezdődik a zenés meneteléssel, majd a város két helyszínén folytatódik a koncertekkel.

A Debrecen Dixieland Jazz Band 40 éves jubileumi koncertje Fotó: Hajdú-bihari Napló

– A Szinva teraszon található nagyszínpadon és a Városház téri, Grizzly névre keresztelt kisszínpadon muzsikálnak majd a zenészek. Azt tapasztaltuk, hogy akik nem is tudnak a rendezvényről, csak egy kávéra ugranak be egy közeli presszóba, a zenét meghallva kijönnek és táncra is perdülnek, hiszen ez olyan vidám, ritmusos muzsika, aminek nem lehet ellenállni, megmozgatja az embereket. Van olyan budapesti táncos házaspár, akik visszatérő vendégei az eseménynek, ők nagy show-t csinálnak maguk is, és ez így van jól, hiszen azért zenélünk, hogy az emberek jól érezzék magukat – jegyezte meg a zenész, aki azt is elmondta, hogy bár ez a műfaj igazából nem tud tömegeket megmozgatni, hiszen például a fiataloknak egészen más a zenei érdeklődése, de ők is szívesen meg-megállnak, megragadja őket a hangulat.

Balla Miklósnak gyermekkori álma vált valóra, amikor 34 évvel ezelőtt megalakult a Miskolc Dixieland Band.

Nekik sosem a kenyérkeresetről szólt a muzsikálás, mindig élvezetből játszottak, és úgy látták, a miskolciak és az ide látogatók szeretik ezt a műfajt.

A 90-es évek közepén kezdte el Benkó Sándor, a Benkó Dixieland Band alapítója Miskolcon ezt a fajta utcai örömzenélést. Megkerestem őt, hogy szeretnénk mi is bemutatkozni ezen a remek programon, amit örömmel fogadott. A halála után úgy gondoltam, hogy ezt nem szabad veszni hagyni, érdemes lenne folytatni. Így alakult meg a Miskolci dixieland- és jazzfesztivál hét évvel ezelőtt

– emlékezett vissza az indulásra Balla Miklós. Azt is elmondta, hogy bár Magyarországon elég kevés a dixielandzenekar, tartják egymással a kapcsolatot, meghívják egymást a rendezvényeikre.

– Többször is játszottunk Siófokon a Hot Jazz Band fesztiválján Bényei Tomiék meghívására, Salgótarjánban és Szegeden is vendégszerepeltünk, és Budapesten a Molnár Dixieland Band bulijain is ott voltunk. Az egyik ilyen 2015-ben a Dixie-csillagok rendezvény volt, amely egy igazi nagy ünnepe volt ennek a zenének – jegyezte meg a miskolci fesztivál szervezője, aki a programról elmondta, hogy a pénteki felvonulás a Miskolci Nemzeti Színháztól egészen a kisszínpadig tart majd, ahol a nyitányt követően a cseh The Dixie Hot Licks, az MDB Swing Project és a La Barriere Manouche Jazz játszik majd. A pilseni zenekarról Balla Miklós megjegyezte, hogy ők különösen kedves vendégeik, mert annak idején őket látva-hallva alakult meg a cseh banda. A koncertszervező az események felsorolását a nagyszínpad programjaival folytatta, ahol a Papa Jazz Seven formációja kezd este hétkor, ahol ugyancsak fellép a The Dixie Hot Licks, valamint a Dixis Manusok formáció is.

Az utóbbi egy érdekes társaság, a Miskolc Dixieland Band összeállt egy szintén itteni, Django Reinhardt stílusú, manus jazzt – cigány swinget – játszó zenekarral. Nagyon érdekes lesz, ahogy a két műfaj egy koncerten belül ötvöződik majd

– jegyezte meg lelkesen a zenész, aki a szombati rendezvényről is beszámolt.

Délután háromkor dixieland térzene lesz hallható a Virágóránál, a Grizzly színpadon ezen a napon a Prím Band, a Debrecen Dixieland Band és a Mizrab együttes lép majd fel, míg a nagyszínpadon a Four Fathers kezdi a koncerteket. Őket ezúttal a Debrecen Dixieland Band, majd a Miskolc Dixieland Band követi, az együttes a Four Fathers tagjaival egészül ki. Ez igazi örömzenélésnek ígérkezik.

Vasárnap délelőtt fél tizenegytől a Miskolc Dixieland Band közreműködésével a kisszínpadon „dixielandmatinéval” készülnek a szervezők, ahol filmzenéket hallhatnak majd az érdeklődők.

Ezt a koncertet családi programnak szánjuk, ahol talán a gyerekeket is meg tudjuk szólítani, hiszen ismert rajzfilmek zenéit is előadjuk. A Miskolc Dixieland Band egyébként elsősorban a swing, a 40-es évek és Duke Ellington stílusát fogja képviselni a rendezvényen. Velünk zenél most Varga Tibor szaxofonos is, aki nem mellesleg az Ózdi jazzparádé fesztiváligazgatója. Örömmel látjuk, és ő is szívesen jön, hiszen ezen a környéken született

– jegyezte meg a miskolci dixielandfesztivál szervezője, majd hozzátette, hogy nemcsak a műfaj kedvelőit várják, hanem azokat is, akik csak felhőtlenül szórakoznának.