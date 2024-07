Az Ismerős Arcok Práder Vilije új lemezt készít +videó

Az ötlet először az Ismerős Arcok gitárosaként is ismert Práder Vili fejében született meg. Az 50. születésnapja alkalmából egy szólólemezt tervezett, de az elképzelés akkor ebben a formában nem valósult meg. 59 éves korára viszont az élet úgy intézte, hogy elegendő ideje és inspirációja is lett ahhoz, hogy a régi koncepciót továbbgondolva valóra váltsa – ezúttal fiával, Bencével kiegészülve.

Apa és fia együtt dolgozott ezen a különleges albumon – az Ismerős Arcok Práder Vilije ezúttal nem szólólemezzel készült. Fotó: Santos Productions

Inspiráció

Az alkotási folyamat során a családi kötelék és a zene iránti közös szenvedély szorosan összefonódott. A pandémia alatt, amikor a koncertek és a közönség tapsa elmaradt, még szorosabbá vált a kapcsolatuk. Bence lendülete és friss ötletei felrázták Vilit a fellépések hiánya okozta melankóliából, és együtt hoztak létre egy olyan albumot, amelyben mindketten megtalálták önmagukat. Ez az első közös projektjük, de egyikük sem újonc a zene világában. Vili hosszú zenei múlttal rendelkezik, Bence pedig már több formációban bizonyította tehetségét.

Az ApaFia leginkább a rock műfajába sorolható, tele olyan hatásokkal, amelyek mindkettőjük zenei ízlését tükrözik. A teljesség igénye nélkül említhetjük Eric Clapton, Joe Satriani, John Mayer, Joe Bonamassa és a Winery Dogs nevét – mind meghatározó és inspiráló előadók a két zenész számára. Az anyag ehhez mérten változatos stílusjegyeket vonultat fel – egyszerre klasszikus, mégis modern megközelítést képvisel.

A kedvenc szám a lemezen

A lemez egyik legkiemelkedőbb trackje az utolsó szám, az Eljött az idő, amely mindkettőjük szívéhez közel áll. A dalban hallható gitárszólók elképesztő zeneiséggel söpörnek el, és tökéletesen bemutatják, hogy apa és fia hogyan tudnak együttműködni a hangszereik megszólaltatásával. Szövegileg a Virág világ emelkedik ki, bár Vili számára valamilyen szempontból az összes dal különleges, hiszen mindegyikben ott van egy darabka belőlük.

Apa és fia – a közös munka kihívásai

A közös munka nem volt kihívásoktól mentes. A Covid alatt a koncertek hiánya és az ebből fakadó inspirációs problémák kezdetben megnehezítették a folyamatot, de Bence fiatalos energiája és kreativitása átlendítette Vilit a nehézségeken.

Az alkotás során minden dalt közösen írtak – a zenét és a szöveget egyaránt. Ez a munkafolyamat tette lehetővé, hogy minden egyes dal olyan legyen, mint egy zenei párbeszéd. Az ApaFia célja, hogy visszahozza az igazi, rockos hangzást, amely ma már egyre ritkább a zenei palettán.

Az album tiszteletben tartja a hagyományos élőzene értékeit, és bemutatja, hogy két generáció hogyan tud harmonikusan együttműködni az alkotásban. A szerzeményekben érezhető a gitár iránti szenvedélyük, amit a dobgroove-ok és basszusfutamok remekül egészítenek ki. A jövőbeni terveik között szerepel egy lemezbemutató koncert, amelyet Vili 60. születésnapján rendeznek. A pontos részletek még váratnak magukra, de a jövő februári dátum már biztosan be van írva a naptárjukba, úgyhogy kerüljön be a tiétekbe is!