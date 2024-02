Huszonöt éves az Ismerős Arcok zenekar

Visszatekintve a 25 évre, úgy érzem, ahhoz, hogy ilyenek legyünk, kellett ez a nehezített pálya – emlékezik az énekes. – Sokszor eszembe jut, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna és nagyobb tömegekhez tudtuk volna eljuttatni azt, amit fontosnak gondolunk, ha ez nem így van. Viszont tudjuk, nincsenek véletlenek, nem is vagyok emiatt elkeseredve. A zenekarban érzek bőven erőt, és az a rengeteg nehézség, ami a pályánkat korlátozta, talán már eltűnt. Az baj, hogy a világ is megváltozott körülöttünk, és keressük a helyünket benne. Sokszor nem is értem, ami körülvesz, kellene hozzá több energia, hogy könnyebben vegyük a most felmerülő akadályokat. De összekapaszkodunk, ahogy eddig is mindig, és megyünk tovább. A közönség szeretetében hála Istennek sosem volt hiány, sőt egyre nő a számuk. Bebizonyosodott, hogy a szorgalom és az az eltökéltség, hogy mi nem váltunk köpönyegforgatóvá, és azt tartjuk értéknek, amit 20-25 éve is, meghálálja magát