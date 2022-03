Hidakat építő zenekar

– Nemzeti ünnepünk előestéjén a Híd Kárpátaljáért segélyprogram részeként Mátészalkán léptek fel, és adományokat gyűjtöttek kárpátaljai családok megsegítésére. Mit érzékeltek a határ közelében?

– Az esti mátészalkai koncert előtt meglátogattuk a barabási határátkelőnél szolgálatot teljesítőket. Megmutatták nekünk a segítőközpontot, aztán levittek a határra. Megható és egyben szívszorító volt testközelből látni és érezni a szomszédban zajló háború következményeit. Rengetegen jönnek gyalog, de autóval is érkeznek folyamatosan a menekültek. Csak azt láttuk, hogy asszonyok és gyerekek jönnek egymás után. Borzasztó történeteket hallottunk. A nagymamáról, aki a segítőhelyen kapott infarktust, az asszonyról, aki ahogy átért, kapta a hírt, hogy a férjét lelőtték. Iszonyat. Vagy az idős asszony, aki szívességből azt mondta, hogy a három gyerek nagymamája, így tudtak átjutni a határon. Az őket kísérő apát nem engedték át velük, az anya pedig itt várta őket a magyar oldalon. A vadidegen idős asszony hozta át a gyerekeket. A legdühítőbb az, amit a háborús helyzet kihoz az emberekből. Megállt mellettünk egy vadonatúj BMW, benne két férfi, akik ajánlkoztak, hogy el tudnak vinni Budapestre két embert. Akivel beszélgettünk, elküldte őket, mert kiderült, hogy nem engedik ide az ilyen segítségnek tűnő autókat, mert szedik össze az ukrán lányokat, és ki tudja, hová kerülnek.

Nyerges Attila Fotó: Kelemen Ádám

– Születik ebből dal, amilyen hatások érik mostanában?

– A rám zúduló élmények változnak később szöveggé, de most még a hatásuk alatt vagyok. Harmadik napja jöttünk el, de mindig ezen töröm a fejem. Ha lecsapódik bennem, biztosan megszületik a szöveg.

– Beszéljünk az új lemezükről, hiszen sokan várják a megjelenését. Jó ideje dolgoztak már rajta.

– Ennek a lemeznek már akkor ki kellett volna jönnie, amikor az olimpia eredetileg elkezdődött. Aztán minden csúszott a pandémia miatt. Most végre felvettük a teljes anyagot, a keverés utolsó része folyik, már a borítót is láttam. Április 20-án lesz egy filmvetítésünk a MOM-ban, ami a zenekar történetének húsz évéről szól. Ezt DVD-n is kihozzuk majd. Itt szeretnénk a lemezt is a közönségnek bemutatni, dedikálással egybekötve. Lemezbemutató koncerteket is tartunk tavasszal. Április 8-án Budapesten, a Barba Negrában Karácsony James és fúvósok közreműködésével, április 9-én Békéscsabán, aztán április 29-én Szombathelyen.