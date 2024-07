Jön a Zempléni Fesztivál

A Zempléni Fesztivál művészeti vezetője és fesztiváligazgatója, Hollerung Gábor szavaival élve a Zempléni Fesztivál Magyarország talán legsokszínűbb művészeti fesztiválja, melynek programkínálatában az igen különleges programoktól kezdve a népszerű műsorokig rendkívül sok stílus és műfaj megtalálható.

Mi lesz a Zempléni Fesztivál?

A fesztivál látogatója találkozhat komolyzenei koncertekkel, dzsesszel, népzenével, világzenével, kamaraprodukciókkal, tánccal, gyerekprogramokkal.

A fesztivál azonban nemcsak a művészetről, hanem elsősorban a megismerésről szól: aki ellátogat a régió festői kis falvaiba nem csak egy magával ragadó hangverseny részese lehet, de megismerheti a település és a régió műemlékeit, szokásait, gasztronómiáját. A kis falvakban a koncerteken vendéglátás is fogadja a látogatókat, ahol a helyi finomságokat, borokat, süteményeket kóstolhatják.

Az idei fesztivál közel 40 helyszínen, csaknem 20 településen, több mint 500 fellépő művésszel várja a látogatókat.

A sokszínűség mellett a fesztivál másik fontos mozgatórugója a turizmus és a kultúra összekapcsolása. E két terület legmagasabb szintű összefonódását, egymás általi erősítését, segítését kívánják szolgálni a szervezők, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a helyi turisztikai irodákkal, szervezetekkel való együttműködésre.

Összefogás a fesztiválért

A tavalyi fesztivál körüli bizonytalanság egy soha nem tapasztalt összefogást indított el a régióban: ennek kezdeményezője Sándor József volt, és csatlakozott hozzá a régió összes önkormányzata. Elmondhatjuk, hogy a fesztiválon részt vevő valamennyi település fontosnak érzi, hogy egy ilyen országos jelentőségű esemény részese legyen, és ezt lehetőségeikhez mérten anyagiakban és természetben is támogatják. Reméljük, hogy ez a fajta mecenatúra – akárcsak a tavalyi esztendőben – az idén is ösztönzőleg hat a kormányzatra, és a megvalósításhoz szükséges támogatás hamarosan megérkezik. Magyarországon ez az osztott teherviselés úttörő kezdeményezés, a fesztivál szervezői remélik, hosszú távon is gyökeret tud ereszteni a kultúrafinanszírozás területén.

Egy nappal hosszabb lesz az idei fesztivál

A fesztivál az idei esztendőben egy nappal hosszabb lesz a megszokottnál, hiszen az augusztus 20-i hosszú hétvégére tekintettel a rendezvény 19-én, hétfőn fejeződhet be. A záró hangversenyen a Liszt Ferenc Kamarazenekar egykori vezetője, a tavaly elhunyt fesztiválalapító, Rolla János emléke előtt tiszteleg. A fesztivált a Budafoki Dohnányi Zenekar, a fesztivál rezidens együttesének hangversenye nyitja augusztus 9-én, Sárospatakon Gershwin, Weiner Leó és Stravinsky műveivel. A Budafoki Dohnányi Zenekar számos hangversennyel, formációval képviselteti magát a sorozatban: hallhatják őket Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen és Szerencsen. A tavaly nagy sikerrel bemutatkozott BDZ Kamaraműhely pedig, melynek művészeti vezetője Szüts Apor, Pálházán ad hangversenyt. A kamarazenekar fő célja, hogy betekintést engedjen a zenetörténet állócsillagainak kamarazenekari perspektívájába. A világon egyedülálló BDZ Kamaraműhely egyedi hangszerösszeállításának és hangszereléseinek köszönhetően ötvözi a kamarazenélés bensőséges és intim hangulatvilágát a nagyzenekari hangzás színességével és grandiozitásával. A BDZ kötelékében működő számos kamaraegyüttes is hallható, pl. a BDZ á la cARTe, a Trüffel Kvartett, illetve az idén Liszt-díjban részesült Corpus Harsona Kvartett. Az Esti jazz sorozatban pedig fellép Fellegi Anna, a zenekar hegedűse, aki már sokadik éve énekesként is elkápráztatja a közönséget.

A fesztivál programjában olyan zenei csemegék is találhatók, mint a MYNK Quartet és Omar Bashir koncertje, melyben a közel keleten honos oud (arab lant) által megszólaltatott melódiák találkoznak az európai hangszerekkel és zenekultúrával, és ebből egy sokszínű, magával ragadó hangverseny születik.

Bársony Bálint és zenekara is fellép

Akit a jazz és világzene érdekel, az hallhatja a Bársony Bálint neve által fémjelzett Magyar Rhapsody Projektet, mely ismert magyar melódiákat tálal világzenei köntösben, de jelen lesz Balogh Kálmán Gypsy Cimbalom Band-je, mely a dzsessz, a flamenco, a swing, a ragtime és a klezmer dallamait egyedülálló módon ötvözi a roma zenével. És ott lesz Mujahid Zoltán és a Group’n’Swing, a Benkó Dixieland Band, a Bohém Ragtime Jazz Band és a Budapest Klezmer Band.

Új helyszínek a fesztiválon

A fesztivál az idei évben számos ígéretes és festői helyszínnel bővül: ilyen pl. Golopon a Vay-kastély parkja, ahol egy festői vízi színpadon várjuk az érdeklődőket, vagy a füzéri szabadtéri színpad, mely a vár lábánál, szédületes zempléni panorámával csalogat. A fesztivál sok év után újra ellátogat a Bodrogközbe, méghozzá Kenézlőbe, ahol a hangverseny mellett a görögkatolikus templom Európa-szerte egyedülálló ikonosztázát is érdemes megtekinteni. Régi-új helyszín Bodrogkeresztúr, ahol a hangversenynek a felújított ezeréves katolikus templom ad otthont. Szintén új helyszín a tarcali Andrássy Kúria hangulatos terasza.

Természetesen a kedvelt helyszínekre is ellátogathatnak az érdeklődők, ismét lesz hangverseny az Újhuta Kastélyszálló festői teraszán, lesz egynapos program Tolcsván és Mádon, de érdemes lesz ellátogatni Hercegkútra, Mikóházára, Taktaharkányba, vagy a Magyar Nyelv Múzeumába is.

A fesztivál kedvelt esti programja Sárospatakon az Esti jazz-sorozat, melyben olyan előadók lépnek színpadra, mint a Malek Andi Soulistic, a Révész Richárd Trió, illetve a Canarro Zenekar és Sapszon Orsi. A Tokaji Bor kedvelői számára rendezzük a Koncert borral sorozatot, melynek keretében a Patricius Borház, a Disznókő Pincészet, a Tokaj-Oremus, valamint hivatalos borszállítónk, a Grand Tokaj borait kóstolhatják hol borgőzös, hol panorámás, hol rusztikus környezetben, de mindig kellemes zenével.