Barsi Márton színművész kapta az Agárdy-emlékláncot

Az Agárdy-emlékláncot évente egyszer a Magyar Színház társulatának egy arra érdemes tagja kaphatja meg. Az elismerést korábban Soltész Bözse, Jegercsik Csaba, Auksz Éva, Ruttkay Laura, Pavletits Béla, Tóth Sándor, Holecskó Orsolya, Losonczi Kata, Takács Géza, Tóth Éva, Csernus Mariann, Rancsó Dezső, Gémes Antos, Szatmári Attila, Bede-Fazekas Annamária és Fillár István vehette át.

Barsi Márton a Városmajori Gimnáziumban érettségizett, majd a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karán 2009-ben végzett színészként. A főiskolát követő egy évben vendégművészként lépett fel a kaposvári Csiky Gergely Színházban, valamint több alternatív társulatban dolgozott színészként. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban vendégművészként, majd a következő évadtól társulati tagként játszott 2018-ig. A fiatalokat megszólító és közös gondolkodásra ösztönző Tantermi Deszka programban színészi feladatain felül színházpedagógus-drámatanár minőségben is közreműködött. A Turay Ida Színház tagja volt 2018–2020 között, 2020-tól pedig a Pesti Magyar Színházat erősíti.

A díj szerdai átadása előtt megtartották a Magyar Színház társulati ülését is, amelyen Nagy Viktor, a teátrum igazgatója elmondta, hogy a színház egy külső-belső megújulás előtt áll, amelynek első lépése a névváltás, így a Pesti előtagot elhagyva ismét Magyar Színházként folytatják a munkát.

A színház új társulati tagjai között üdvözölték Trokán Annát és Haumann Mátét, akik már a Rómeó és Júlia előadásban is játszottak, és az új évadban több előadásban is láthatja őket a közönség. Szemenyei János, Viczián Ottó és Fülöp Kristóf is az új tagok között szerepel, a vendégművészek között Mészáros Árpád Zsoltot, Gáspár Tibort és Györgyi Annát láthatja majd a közönség. Mészáros Árpád Zsolt a készülő új magyar musicalben, a Koldus és királyfiban, míg Gáspár Tibor és Györgyi Anna a Hamletben lesz látható.

Az új alkotók között az igazgató köszöntötte Kiss Csabát, aki Goldoni A legyező című művét fogja színpadra állítani, míg Tolcsvay László és Müller Péter Sziámi a Koldus és királyfi ősbemutatóján dolgoznak, amelynek első dalai a szeptember 7-i Pozsonyi Pikniken debütálnak.

Pozsgai Zsolt és Nagy Tibor A kölyök című Chaplin-musical alkotói, Korda Bonifác, a Színház és Filmművészeti Egyetem frissen végzett rendezője pedig Berg Judit felújított Rumini Ferrit-szigeten című darabját viszi színre egy teljesen új díszletkoncepcióval.

Eperjes Károly művészeti vezetőként köszöntötte a társulatot, Szabó Zoltán gazdasági igazgató pedig a teátrum közép- és hosszú távú fejlesztési terveit ismertette, valamint bemutatta a színház belső és külső megújítására vonatkozó látványkoncepciókat is.

A munkálatok már elkezdődtek, így a nyári szünet alatt megújul a szalon, valamint a színház nézőforgalmi része, amelynek során átépített jegypénztárral és kibővített vizesblokkokkal várja a színház a közönségét.