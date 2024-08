Az Edda Művek és Pál István Szalonna is fellép ma este a Szent István-napon

A Tabánban 18 órától a Takáts Tamás Blues Band, majd a Dinamit és végül az Edda Művek ad koncertet. A Panorama Classical helyszínén, az I. kerületi Filozófusok kertjében 19 órától Dés László és a Modern Art Orchestra játszik ismert filmzenéket.

Az Edda Művek a Szent István-napi rendezvénysorozat egyik ma esti fellépője (Forrás: Facebook/Edda Művek)

Esti koncertek a Szent István-nap programjain

A Művészkertben, a Millenárison 18 órától Péterfy Bori & Love Band zenés-irodalmi beszélgetése várja az érdeklődőket, 20 órától a Majdnem Menyasszony című filmet vetítik.

A helyszínen idén is megtalálható a Kertész Imre időkapszula, amellyel bárki üzenhet az egy évvel idősebb önmagának.

A magyar ételek kedvelőinek a Magyar ízek utcája mellett a Csárdafesztiválra is érdemes ellátogatniuk, ahol magyar dallamok és táncok is várják a látogatókat. Mások mellett fellép ifj. Sárközy Lajos és Zenekara, az EtnoRom Zenekar, a Cimbaliband, valamint Buday Sándor és zenekara. A táncprodukciókat a Nógrád Táncegyüttes, a Duna Táncműhely és a Duna Művészegyüttes mutatja be.

A budai várban, a Mesterségek ünnepén különleges népzenei koncertek várják az érdeklődőket, este fellép Pál István Szalonna és zenekara és a Kárpátaljai Magyar Táncegyüttes.

A kézműves-foglalkozásokat kedvelők a Millenáris Fogadóban, a Divat & Design Fesztiválon kipróbálhatják a hímzést, a kerámia- és égősor-készítést is, valamint lakberendezési tippeket is kaphatnak.

A részletes program, az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos információkkal együtt a Szent István-nap weboldalán érhető el.