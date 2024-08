Megkezdődtek az ünnepi programok + fotók

Változatos és izgalmas programokkal várják a látogatókat a Szent István-nap rendezvénysorozat szervezői a fővárosban. A ma kezdődő négynapos, ingyenes fesztiválon a zenei, gasztronómiai és kulturális események közönsége mellett a családi, illetve gyerekprogramok iránt érdeklődők is megtalálják a számukra legkedvesebb időtöltést.

Mintegy húsz rendezvényhelyszínen több mint száz program közül válogathatnak, akik Budapesten ünneplik Magyarország születésnapját. A népszerű magyar zenekarok koncertjei mellett hangulatos bárzenével és igazi komolyzenei ínyencségekkel is találkozhat a közönség, a gasztronómia szerelmesei pedig végigkóstolhatják a Kárpát-medence legizgalmasabb ételeit. A gyermekes családok számára kézműves foglalkozások, cirkuszi játszóház, bábszínházi produkciók és bemutatók teszik felejthetetlenné idén az államalapítás ünnepét, de az irodalmi és művészeti beszélgetések kedvelői sem maradnak tartalmas kikapcsolódási lehetőségek híján.

Fotó: Szent István-nap

Panorama Classical – komolyzenei kalandozás a Filozófusok kertjében

Immár negyedik éve várja a komolyzene és a jazz rajongóit az oázisnak számító Panorama Classical a Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében. A háromnapos idilli pikniken fellép többek között a Danubia Szimfonikus Zenekar, amely egy nagy filmzene-párbajt megidézve olyan ismert filmek zenéit tűzte műsorára, mint az Egy asszony illata, a Volt egyszer egy Vadnyugat vagy a Star Trek. Színpadra áll a Modern Art Orchestra és Dés László, akik a kultikus magyar filmek és színházi előadások kísérőzenéivel, illetve az „alkalmazott zeneszerzés” igazi gyöngyszemeivel ajándékozzák meg a közönséget. Továbbá jelen lesz a Szent István Király Ifjúsági Fúvószenekar is, amely Rossini, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és Debbons darabjaiból ad ízelítőt.

Fotó: Szent István-nap

Retro Tabán – kultikus zenekarok egy igazi kultikus helyen

A Tabán neve több mint fél évszázada egybeforr a magyar könnyűzenével – a főváros ikonikus helyszínén a legismertebb zenekarok váltották egymást a színpadon és teremtették meg a hazai pop- és rockzene legendáját. A Szent István-nap ünnepségsorozat alkalmából ismét megelevenedik a múlt, a Retro Tabánon ugyanis a 70-es, 80-as és 90-es évek olyan népszerű előadói és zenekarai mozgatják meg a közönséget, mint a Back II Black, a Dinamit, az Edda Művek, Hevesi Tamás, a Roy & Ádám Trió, a Takáts Tamás Blues Band vagy a TNT.

Road Movie Live 2024 – friss, ropogós, hazai

Egyedülálló zenei élményben lehet részük mindazoknak, akik a 2024-es Szent István-nap rendezvénysorozaton is a Road Movie Live színpad zenei kínálatát választják. Augusztus 19. és 20. között, a Műegyetem rakparton immár negyedik alkalommal találkozhatunk a legismertebb magyar zenészekkel, akik koncertrepertoárjukra olyan dalokat is felvettek, amelyekben egy-egy hazai régió, város vagy épület ihlette történetet mesélnek el. A Road Movie projekt keretében az elmúlt öt évben számos olyan sláger született, amely Magyarország különböző tájait és városait ünnepli, így a közönség hallhatott már a Balaton, Sopron, Debrecen vagy éppen Szentendre által inspirált szerzeményeket.

Idén az új előadóknak köszönhetően újabb települések kerülhetnek fel a Road Movie országtérképére: Szeged képviseletében színpadra lép a Hűvös és a Honeybeast, míg Paszabot a Parno Graszt, Pápát pedig Zséda jeleníti meg a koncertműsorban. De nem maradhatnak el a régebbi, már bizonyított zenekarok sem: a kétnapos, ingyenesen látogatható rendezvényen olyan ismert előadók is szerepelnek, mint a Bagossy Brothers Company, Curtis, a Roma Soul és a Random Trip.

Szabadrét Fesztivál – az elektronikus zene kedvelői is megtalálhatják a számításukat

Az Erzsébet téren augusztus 19-én és 20-án egy exkluzív elektronikus zenei fesztivál várja az érdeklődőket. Az ismert magyar DJ-k zenéje mellett 360 fokos fotózás, tűzzsonglőrök és festőprogramok teszik különlegessé az eseményt. Kiemelt fellépők: Metha és Peter Makto.

Vigadó Piano – hamisítatlan bárzene a Duna-parton

A Vigadó téren, a Duna közelségében található rendezvényhelyszín programjai minden estére változatos élményeket tartogatnak, és egyszerre szólnak a klasszikus bárzenei hagyományokhoz vonzódó közönséghez, illetve azokhoz, akik új, izgalmas zenei utazásra vágynak. A Vigadó Piano kiemelt előadói között szerepel Gájer Bálint, a swing magyar királya, jelen lesz Darvas Tamás, a hazai jazzélet kiemelkedő alakja, továbbá Lakatos László is színpadra lép.

Fotó: Szent István-nap

Mandoki Soulmates – Grammy-díjas zenészek a Bazilikánál

A világhírű zenekar ismét egy különleges produkcióval készül az ünnepi alkalomra. Az ingyenes koncerten, augusztus 18-án a már megszokott varázslatos zenei élmények mellett friss szerzeményekkel is várják a rajongókat – a korábbi nagy dalok mellett felcsendülnek a Mandoki Soulmates legújabb szerzeményei is a nemrégiben megjelent Memory Of Our Future című korongról.

Csárdafesztivál – a házi lecsótól a faszénen sült malacig

A minden évben megrendezett Csárdafesztiválon a vendégek nemcsak kedvenc hazai ételeikkel találkozhatnak, hanem autentikus néptáncbemutatókon és népzenei koncerteken is részt vehetnek. A valódi kulináris élményekért a közismert séf, Kovács Lázár kezeskedik – jóvoltából a klasszikus magyar fogások mellett székely étkek és vadételek, hagyományos kolbászok, illetve további, sertéshúsból készült különlegességek is megjelennek az eseményhez csatlakozó csárdák kínálatában.

Fotó: Róth Tamás/Szent István-nap

Magyar ízek utcája – kóstoljuk végig a Kárpát-medencét

A Szent István-nap közkedvelt helyszíne a Magyar ízek utcája, amely a Kárpát-medence gazdag gasztronómiai és kulturális örökségét hivatott bemutatni. A Várkert Bazárban az idén a gyógyító növényeket, fűszereket, ételeket, italokat és ezek jótékony hatásait ismerhetik meg az érdeklődők. Ugyancsak itt érhetők el az idei díjnyertes finomságok: a Szent István-napi kenyér és Innovatív kenyér, valamint Magyarország tortája, a Mákvirág és Magyarország cukormentes tortája, a Zöld Málna.

Fotó: Havran Zoltán

Aranyvonat kiállítás – egy különleges történelmi utazás

Az idén is a látogatók kiemelt érdeklődésére tarthat számot a Szent Jobb és az Aranyvonat kiállítás az Alkotmány utcában. Az 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulójára készített vonatszerelvény rekonstrukciója egy interaktív történelmi kalandozás helyszíne, ahol mi is részesei lehetünk a Szent Jobb országjáró körútjának, s megtudhatjuk, mit jelentett a nemzeti összetartozás egykor és ma.

Fotó: Szent István-nap/Róth Tamás Géza

Divat & Design Fesztivál – változatos workshopok az egész családnak

A magyar divat- és dizájnvilág legtehetségesebb képviselői várják a Szent István-nap vendégeit a Divat & Design Fesztiválon, a Millenáris Parkban. A fesztivál célja, hogy egy hangulatos, inspiratív közösségi teret hozzon létre, ahol a család minden tagja megtalálhatja a számára legérdekesebb programot.

Hősök útja – puskaropogás és kardcsörte

A Hősök útján a magyar történelem legemlékezetesebb pillanatai elevenednek meg. A Tóth Árpád sétányon hagyományőrző csoportok és színészek közreműködésével izgalmas múltbéli jeleneteket élhetnek át a látogatók.

Fotó: Szent István-nap

Varázsliget – mesebirodalom a Városliget szívében

A Szent István-napi gyermekprogramok központja idén is a Városliget. A Varázsligeten megelevenedik István király udvara, és Csukás István mesehőseivel is találkozhatnak a kicsik. A Vajdahunyad vára és a Kós Károly sétány között elterülő rendezvényhelyszínen számtalan varázslatos program várja a családokat. A herceg- és hercegnőképző programok mellett interaktív meseelőadások, kézműves foglalkozások és különböző tematikus kiállítások garantálják a felhőtlen szórakozást.

Fotó: Szent István-nap

Mesterségek ünnepe – középkori vásári forgatag

A budai Várban megrendezett Mesterségek ünnepe az ország egyik legnagyobb népművészeti fesztiválja, amely az egész család számára különleges élményt kínál. A hagyományos vásárok hangulatát idéző eseményen az ünnepségsorozat résztvevői betekintést nyerhetnek a népi mesterségek titkaiba, és akár maguk is kipróbálhatják a különböző kézműves technikákat.

Fotó: Havran Zoltán

Városok sétánya – az összetartozás ábécéje

Aki könnyed, mégis élménydús sétára vágyna, megteheti a Városok sétányán, ahol Magyarország minden városának zászlajával és érdekes információkkal találkozhatnak az érdeklődők, ezáltal felfedezhetik hazánk városainak és határon túli magyar településeinek sokszínűségét.

Fotó: Szent István-nap

Az ünnepségsorozattal kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a folyamatosan frissülő Szentistvánnap.hu weboldalon és a Szent István-nap mobilapplikációban.