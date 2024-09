Piszkos olajügyek – Megérkezett a Landman hivatalos előzetese!

Thornton mellett a sorozat további szereplői: Ali Larter (The Last Victim – Az utolsó áldozat), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart – Ha szólít a szív), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia – Ashley García táguló világképe), és Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans – Viszály: Capote és a hattyúk). A visszatérő vendégszereplők között látható Jon Hamm (Mad Men – Reklámőrültek) és Andy Garcia (Expendables franchise – A feláldozhatók-filmek) is, Michael Peña (End of Watch – Az utolsó műszak) pedig vendégszereplőként tűnik fel a sorozatban.