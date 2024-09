Minőségi blues-rock az Akvárium Klubban

Több mint huszonöt évnyi szakmai siker után Tornóczky Ferenc megalapította saját blues-rock zenekarát, a Tornóczky All Accesst. A 2022 nyarán hivatalosan is bemutatkozott produkció szeretne fontos üzeneteket, értékeket átadni a fiatal nemzedéknek, illetve erőt adni annak a generációnak, akik olyan minőségi blues-rockon nőttek fel, amelyet mások mellett Póka Egonnak, Tátrai Tibornak, Deák Bill Gyulának, László Attilának, Hobónak vagy Charlie-nak köszönhetünk.

A zenekar Deák Bill Gyulával Forrás: YouTube

A power blues banda épp egy éve mutatta be első nagylemezét, Elkezdték, folytatjuk… címmel, pontosan arra célozva ezzel, hogy igyekeznek úgy szólni saját dalaikkal a közönséghez, hogy megtartsák és továbbadják a következő generációnak mindazon értékeket, amelyeket az említett idolok megteremtettek.

– A mai fiatalokat a mainstream, leginkább a magyar nyelvű pop vagy alternatív zene érdekli, tehát nem vagyunk könnyű helyzetben. Alapvetően nyitottak erre a műfajra, csak nem olyan nagy számban, mint régen

– fogalmaz lapunknak Tornóczky Ferenc, a zenekar vezetője, a Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese. Hozzáteszi: nem panaszkodnak, hiszen egyre több meghívást kapnak, és a közönségük is gyarapszik.

Arra a kérdésre, hogy beszélhetünk-e a gitárcentrikus zene reneszánszáról (hasonló céllal és üzenettel indult el 2022-ben Tátrai Tibor új formációja, a godfater.), Tornóczky Ferenc azt mondja, hogy ez a műfaj igazából sosem volt halott. – Sokat játszottam Tátrai Tibivel, volt egy közös zenekarunk is, a Póka–Tátrai ReGeneráció, amelynek Póka Egon sajnálatos halálával vége szakadt. Örülök, hogy létrejött a godfater., és annak is, hogy sikeres, mert ez is azt bizonyítja, hogy van és lehet a jövőben közönsége a rock-blues alapú zenének. Hobo vagy Deák Bill Gyula koncertjeire a mai napig rengetegen járnak, nekünk pedig annyi a feladatunk és a vágyunk, hogy ezt a közönséget a saját koncertjeinkre is be tudjuk hívni – mondja a zenész.

A második nagylemezén dolgozó zenekar visszatér az Akvárium Klubba, ahol szeptember 20-án ad koncertet.

A korábbi koncepció annyiban változott, hogy Tornóczkyék ezúttal a fiatal generációnak kívánják átadni zenei örökségüket. Teszik ezt olyan formában, hogy jellemzően tízes éveik végén, húszas éveik elején járó zenészekkel állnak színpadra.