Vadállat gitározások, mázsás riffek – A godfater. a Várkert Bazárban búcsúztatja a nyarat

A godfater. egy alig két éve alakult, de már Artisjus- és Fonogram-díjas, honi supergroupként emlegetett rockformáció. A banda sikerét nemcsak slágereik, hanem a zenekar összetétele is garantálta. „Tibusz”, azaz Tátrai Tibor, a Kossuth- és Liszt-díjas, valamint érdemes művész, nemcsak a Tátrai Bandnek volt meghatározó tagja, hanem olyan korszakos bandáknak is, mint a Generál, a Skorpió, a Hobo Blues Band, a Boom Boom vagy a Magyar Atom.

Két generáció, egy érzés – Szebényi Dani és Tátrai Tibor (Fotó: Bach Máté)

Borlai Gergőnek lassan kijárhat a világsztár titulus, vagy félezer lemezen játszott már együtt neves hazai és külföldi muzsikusokkal. Mellettük a fiatalabb generációt is toptehetségek képviselik. Az énekes-billentyűs Szebényi Dániel manapság korosztályának egyik legjobb hangja, vezéregyénisége, kétszáznál is több felvétel közreműködője, dalait pedig már százmilliónál is többen hallgatták meg a különböző streaming felületeken.

Gotthard Mihály, azaz Mike Gotthard gitárvirtuózban sokan Tibusz méltó partnerét látják, szakmai berkekben ismerik és elismerik, szintén megannyi formációban megfordult már. A zenekar új basszusgitárosa pedig a zseniális Usztics Dániel.

A koncertek hangzását – és a színpadképet – tökéletesen egészítik ki a vokalista hölgyek, Hegedűs Bori és Miviana.

Szakmabéli kollégák, a sajtó munkatársai és persze a rajongók is rendre szép számmal, ritka élmény reményében jelennek meg a nézőtéren, hogy megérezhessék, miként adódik össze és árad a színpadról a tagok elképesztő energiája.

Tátrai egyébként úgy fogalmazott korábban a 061.hu portálnak adott interjúban, hogy az elmúlt hetven évben csak kétszer érezett zenekarban olyan affinitást, amilyet a godfaterben.

Attól, amit mi csinálunk, az embernek kiszakad a lelke. Ez nagyon nagy dolog, nekem mindenféleképpen. Óriási öröm, amikor fölmegyek a srácokkal a színpadra, és leesik a fejem, leesik a gatyám, áll a hátamon a szőr, és fröcsköl az izzadság

– foglalta össze érzékletesen a zenekar esszenciáját a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gitáros.