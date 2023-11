„A lehető legjobbnak lenni magamhoz képest”

– Pénteken új dalokkal, önállóan mutatkozik be zenekarával az Instant színpadán. Mire számíthatunk: jazz, rock, blues, ebben a sorrendben?

– Azt szoktam mondani, hogy annak, aki popzenét hallgat, valószínűleg túlságosan rockos és jazzes, aki rockzenét, annak túlságosan popos és jazzes, aki jazzt hallgat, annak pedig túlságosan rockos vagy popos lesz, amit ez a zenekar játszik. Erre mondják, hogy eklektikus, de fogalmazhatnánk úgy is, hogy ez egy zenei játszótér. Van egy csomó olyan ötlet, amit az ember nem tud megvalósítani a folyamatosan pörgő életben. A godfater. zenekarral sokat koncertezünk, készül a második lemez, de emellett folyamatosan írtunk jazz dalokat, nekem vannak poposabb dalaim, és feldolgozások is, ezeknek szerettünk volna teret adni ebben a projektben. Ilyen felállásban még nem játszottunk: van dob (Fábry Adonisz), perka (Mogyoró Kornél), basszusgitár (Usztics Dániel), gitár (Gotthárd Mihály), billentyűsből pedig kettő lesz, mellettem ugyanis Tempfli Erik is játszik a zenekarban. A bulin Hegedűs Bori énekesnő is közreműködik. Úgy foglalnám össze, hogy ez egy elvárások nélküli, kompromisszummentes zenei platform, ahol tudunk rockzenét játszani, de belefér sok hangszeres szóló, egészen jazzes, funkos nóták és Presser-szerzemények is.

Tátrai Tibor és Szebényi Dániel (Forrás: Facebook/ godfater.)

– Saját dalok is elhangzanak majd?

– Igen, több is. Ezek között vannak olyanok, amiket Gotthárd Misivel közösen szereztünk tizenhárom éve, de lesz olyan is, amit két hónappal ezelőtt írtam. Elhangzik egy-két olyan saját nóta, ami még nem jelent meg, ezeket valószínűleg a saját nevem alatt fogom kihozni, mert nem tudom őket semmilyen másik fakkba berakni. Ezért van az, hogy a Szebényi Dani név alatt biztos, hogy meg fog jelenni fúziós jazz-rock, popzene, funk, igazából bármilyen muzsika. Fenntartom, hogy a nevem alatt az összes „elhajlásomat” megvalósíthassam.

– Szövegíróként is debütál.

– Ez így van, megpróbálkoztam vele, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben is magamra vállalom a szövegírást. Jó játéknak tűnt, de szeretem meghagyni ezeket a dolgokat azoknak, akik igazán értenek hozzá. Itt most megvolt a késztetés, a többiek is biztattak, ezért vágtam bele. A szövegírás ugyanolyan, a lélekhez nagyon közel álló folyamat, mint a muzsikálás.

Egy nehéz mentális folyamat, amikor az ember elgondolkodik azon, hogy minek van értelme.

És amikor ezt szavakkal leírja, annak van nyomatéka.

– Nagyobb súlya van a leírt szónak?

– Igen, talán nagyobb a súlya, mint mikor az ember egy hangszerrel „bohóckodik” a színpadon. Ültem a szövegek felett, és sokáig nem is mertem bevállalni azokat mások előtt. Lehet, hogy ez balgaság volt, de ezek mégiscsak a belső világom legrejtettebb zugai, még akkor is, ha a végeredmény egy tök egyszerű gyerekmondóka. Nem gondoltam túl a rímeket, és nagy költői képeket se kell keresni a szövegeimben, de önazonosak, és azt hiszem, ez a legfontosabb.

Az előadó szerint a szövegírás ugyanolyan, a lélekhez nagyon közel álló folyamat, mint a muzsikálás (Fotó: Bach Máté)

– Nemrég érkezett vissza Amerikából, járt a country fellegvárában, Nashville-ben, de a rock and roll és soul bölcsőjébe, Memphisbe is ellátogatott. Milyen élmény volt közel lenni e műfaji origókhoz?

– Nagyon jó, ahogy a zenét kezelik ezeken a helyeken.

Ha Nashville főutcáján végigmész, élőzene szól mindenhonnan. Minden nap három-négy zenekar játszik egy-egy klubban, egészen elképesztő.

Ugyanúgy Memphisben, ha a Beale Street-en végigmegy az ember, egymás hegyén-hátán talál ott bluesklubokat. Délután négykor elkezd játszani egy blueszenekar, aztán hatkor egy másik, majd nyolckor és tízkor. De hasonlóan működnek a New York-i jazzklubok is. Van egy vibráló, élőzenei élet, ami egyébként szerintem Budapesten is alakul.

– Milyen a budapesti klubélet?

– Azt vettem észre, hogy minden héten legalább négy-öt jam session, sok kis klubkoncert van Budapesten, ami azt mutatja, hogy kialakult egy olyan underground közeg, amelynek igénye van az élőzenére, az ilyen típusú koncertekre.

– A bemutatkozó koncert után mi a további terve az új projekttel?

– Konkrét terv nincs vele, de azért három-négy havonta szeretnék játszani ezzel a formációval, és nagyon örülnék, ha egy-két művészeti fesztiválra is eljutnánk. De a nyár fő fókusza mindig a godfater.-en van, készül a lemez, írjuk az új dalokat.

– Az új godfater.-lemez mikorra várható?

– A héten is megyek Tibuszhoz (Tátrai Tibor – a szerk.) átnézni egy dalt, Gergő (Borlai Gergő – a szerk.) is írja a nótákat. Februárban lesz egy koncertünk, abban a felkészülési folyamatban fogjuk összepróbálni a dalokat, eljátsszuk a bulin az összes új szerzeményt, és utána fogjuk felvenni őket.

– Felkerül rá a Középeurópai Hobo blues III?

– Én szeretném, mert nekem nagy kedvencem, de a zenekarban megoszlanak a vélemények arról, milyen dalok szerepeljenek a lemezen. Nem biztos, hogy annyira illik hozzánk ez a nóta, de meglátjuk.

– Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy igyekeztek megtanulni azt a nyelvet, amin Tátraiék „beszéltek”, mint mondta: „Ily módon már azelőtt ismertük egymást, mielőtt konkrétan megismertük volna egymást.” A godfater.-koncertek bizonyítják, hogy a „Tátrai-nyelvjárást” valóban ismeri, de mennyire ismerte Presser Gábor nyelvjárását? Szeptember végén háromszor is színpadra léphetett vele az Arénában.

– Nem okozok nagy meglepetést azzal, ha azt mondom, hogy az első próbákra – legyen szó akár Tibuszról, akár Presser Gáborról – kissé berezelve érkeztem, hiszen példaképekről, zenei ikonokról van szó. Ugyanakkor azt vettem észre, hogyha izgul is az ember, hamar bevonják őt, és segítenek neki az oldódásban. Fontos, hogy nyitottak a másik ember és az új dolgok felé egyaránt.

Tátrai Tibor hetvenévesen alapított egy új zenekart, ez egy hatalmas dolog szerintem. Presser Gábor hetvenöt évesen végigcsinált egy tripla Aréna-koncertet úgy, hogy közben a Pinokkiót is készíti a Vígszínházban.

Tette ezt olyan elegáns módon, hogy le a kalappal. Mindenkiből kihozta a legjobbat, csodálatos belső élet alakult ki már a próbák alatt is. Szerintem óriási dolog, hogy 2023-ban ezek az emberek alkotnak, a legegyszerűbb ajándék nekem, hogy ilyen közelről megtisztelhetem őket. Szóval persze, izgulok ezekben a szituációkban, de igyekszem mindenemet odaadni és a lehető legtöbbet kihozni magamból. Egyébként is ez a mottóm: a lehető legjobbnak lenni magamhoz képest.

Borítókép: Az Artisjus és Petőfi Zenei díjas Szebényi Dániel (Fotó: Bach Máté)