Újra látható Budapesten az IMA, a Recirquel szakrális produkciója

Az előadáson a látogató különleges érzéki és tudati állapotba kerül: a millió fényponttal megformált, az univerzumot idéző térben az artistaművészekkel együtt lebegve fedezheti fel a lélek rejtett útjait és mélyülhet el a Recirquel produkciójában.

Illés Renátó a Recirquel Ima című előadásán. Fotó: Hirling Bálint

A Recirquel meditatív utazása

Az Ima egyszemélyes darab, amelyet a társulat világklasszis artistaművészei, Horváth Zita, Seguí-Fábián Eszter, Illés Renátó, Zsíros Gábor és Charles-Eric Bouchard egymást váltva adnak elő. A meditatív utazáson a művészek nemcsak előadók, kísérői is a közönségnek.

Miközben a koreográfia mindegyik előadásban ugyanaz, a művészek a különböző zsánerszámaik, eltérő személyiségük miatt más-más aspektusait jelenítik meg ugyanannak a művészeti tartalomnak, és egészen másképpen is hatnak a nézőre. A produkcióban nagy hangsúlyt kapott az összművészeti alkotói munka: a látvány- és fénytervezés, a zene és a hangzás együttesen hozza létre az installáció terének tágas, lebegő élményét.

A Vági Bence rendezte, Szirtes Edina Mókus zeneszerző és Terjék Gábor sound designer által fémjelzett zene nélkülözhetetlen része az előadásnak, csakúgy mint a produkcióban különleges szerepet kapó fények, melyekért Lenzsér Attila lighting designer felelt, míg a jelmezek Kasza Emese munkái. Az Ima-installáció Vági Bence és Vladár Tamás alkotása, az előtér – amely az Ima esetében a megérkezés révén fontos szerepet játszik – látványa pedig Iványi Árpád közreműködésével jött létre.

Az Ima nemcsak Magyarországon futott telt házzal, hanem tavaly a világ legnagyobb fesztiváljának, az Edinburgh Fringe Festivalnak a közönségét és a szakírókat is lenyűgözte.

Elsöprő szakmai és közönségsikert aratott, a többi között a The Times és a The Guardian is az Edinburgh Fringe legjobb show-jai közé választotta az előadást. Az előadásokra a jegyek a Müpa jegyértékesítő felületein és a társulat weboldalán érhetők el.