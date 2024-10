Révész Sándor könnyei + videó

A beszélgetésben szó esik többek között Póka Egonnal való testvérbarátságáról, arról hogy miért kellett elköltöznie a szülői házból 16 évesen, és a zenei pálya felemlegetése mellett azt is elárulja, melyek voltak a könyv azon részei, amiket a kézirat olvasásakor megsiratott.

Mint azt korábban megírtuk, a Bálint Csaba és Derksen Gyöngyi közreműködésével lejegyzett kötet megszületése annak is köszönhető, hogy – amint az énekes fogalmazott – a két évvel ezelőtti sztrókja által most időt kapott az élettől, amelyet kreatívan szeretett volna eltölteni. A könyv bemutatóján felidézte, hogy már 1986-ban, amikor 33 éves volt, többen megkeresték egy-egy hasonló, önéletrajzi jellegű kiadvány elkészítésének tervével, de akkor ezt még túl korainak vélte. Most azonban úgy érezte, hogy hetvenévesen ennek elérkezett az ideje. Kiemelte, hogy semmiképpen sem szeretett volna bulváros hangvételt megütni, túlságosan pikáns vizekre evezni a papírra vetett történetekkel, amelyek lejegyzésében két segítőtársa is akadt.