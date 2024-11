Hamarosan átadják a diósgyőri várat, itt tartanak a munkálatok + videó

A fejlesztést és nagyszabású rekonstrukciós munkát az Épkar Zrt. és az FK Raszter Zrt. konzorciuma kivitelezi a Modern városok program részeként Miskolcon, ezáltal hamarosan újra be lehet majd járni az évszázadokkal ezelőtt felépített erődítményt, írja a portál.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Kolozsvári Zoltán projektvezető, Stupeczky Attila fő-építésvezető és Vári Zsolt építésvezető tájékoztatta a magyarepitok.hu-t a munka előrehaladásáról. A külső és belső vár építési feladataira osztható beruházásban megtudták:

a nyugati toronypár liftes lépcsőházi tornyába már behelyezték a csillagboltozat romonádját

(vagyis a fából kialakított a boltozat formáját felvevő ideiglenes tartószerkezetét), ennek jelenleg a falazása folyik – emeli ki a BOON.hu.

Azt is írják, hogy a külső konyha épületén is jelentős az előrehaladás: itt a tetőszerkezetének bádogozását az Épkar és az FK-Raszter szakemberei már befejezték, így most már a cserepek elhelyezésén dolgoznak.

Tovább folytatódnak a gépészeti munkák is:

a padlófűtés csöveinek letekerésével folyamatosan haladnak.

Emellett a boon.hu-t tájékoztató mérnökök szót ejtettek a lejtésképző betonok kivitelezéséről, amelyekre hamarosan elindulnak a vízszigetelési munkálatok.

A külső vár munkálatairól szóló beszámolót végül az ikertornyokkal zárták: elmondták, hogy míg most a pártázatok falazásán a déli oldalon haladnak a munkával, ezt követően a nyugati oldal építése következik.