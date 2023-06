Az első Diósgyőrfeszt feltette Miskolcot a fesztiváltérképre

Akár a pályán kialakított küzdőterén bulizva, akár a lelátón helyet foglalva, különleges zenei és közösségi élmény, fantasztikus látvány, hamisítatlan fesztiválhangulat várja a látogatókat ma is a Diósgyőrfeszten. Hiszen a DVTK-stadionból fesztiválhelyszínt varázsoltak, melyen pirotechnikai és lézershow-elemek is színesítik a programot. Ekkora színpad, LED-falak és ilyen látványelemek még nem voltak a vármegyében.

Pirotechnikai és lézershow-elemek is színesítik a Diósgyőrfeszt programját. Fotó: Rasi Richárd

A Bükk ölelésében, a diósgyőri vár közelében felépült DVTK-stadion több díjat is elnyert. Átadása évében, 2018-ban az év stadionjának választották. Miskolc sport- és közösségi életének régóta megkerülhetetlen központja a diósgyőri stadion.

Az ország egyik legnagyobb szurkolótábora izgulja itt végig hétről hétre a futballmeccseket és más sportrendezvényeket.

A vasbeton szerkezetű, kívülről könnyűfém burkolattal fedett lelátók alatt a szurkolói büfék, az Andrássy úti földszintes épületben pedig jegypénztárak, söröző és ajándékbolt szolgálja az ide érkezők szórakozását. A sportközpont egyedi fémstruktúrája a lelátó külső világító sávjának és a lelátó tetején körbefutó mellvéd nagy teljesítményű lámpáinak köszönhetően esténként különösen szépen kirajzolódik, a könnyűfém burkolatú tető pedig fényvetőként világítja meg a környéket. A stadion gyepét nem a focisták, hanem a közönség vette birtokba tegnap este. Fennállása óta először a lelátókról a közönség nem meccset nézett, hanem koncerteket, ugyanis élőzenei koncert még nem volt itt. Először lehetett „miénk a pálya”, ahogy ezt a fesztivál alcímében is megfogalmazták a szervezők. Egy akkora színpadot állítottak fel a stadionban, amilyen a Sziget Fesztivál nagyszínpada, elképesztő látvánnyal és hangzással.

A rendezvény mindkét napján négy-négy élő nagykoncerttel várják a közönséget.

A fellépések között pedig DJ Dominique pörgeti a legnagyobb slágereket.

Rangos hazai és külföldi előadókat hívtak meg a Diósgyőrfesztre

Most ötéves a stadion, most jött el az ideje, hogy elkezdjünk egy olyan koncertsorozatot, amely méltó Észak-Magyarországhoz és Miskolc városához

– mondta lapunknak Sántha Gergely, a DVTK elnöke.

– Megünnepeljük így azt is, hogy bejutottunk az NB I-be. Szerettünk volna egy olyan élményt adni, ami egyedi. Hagyományteremtő céllal kezdtük el ezt a programot, erre szeretnénk építkezni a jövőben, hogy minél több nézőt tudjon megszólítani. A fellépők kiválasztásánál az volt a szempontunk, hogy rangos hazai és külföldi előadókat hívjunk meg, és a fiatal és idősebb korosztály is jól szórakozzon. Jövőre folytatjuk a fesztivált. A DVTK több mint sport, szeretnénk, hogy a régióban a kulturális és társadalmi szempontból is fontos célok mellé tudjunk állni – emelte ki az elnök.

Pénteken a platina- és háromszoros aranylemezes magyar akusztikus együttes, a Honeybeast lépett fel először, amely vegyesen többstílusú rock- és funkyzenét játszik. Jelen felállásban 2011-től zenélnek, bár történetük – némileg eltérő formációban és néven – 2005-ig nyúlik vissza. Az együttes első nagy sikereit 2010-ben érte el, majd a 2014-es Eurovíziós dalfesztivál magyarországi válogatójának szereplőjeként szerzett országos ismertséget. A zenekar A legnagyobb hős című dala a 2014-es Eurovíziós dalfesztivál magyar selejtezőjén a legjobb harmincba, ezáltal A dal című műsorba is bekerült, és az év egyik legnagyobb slágerévé vált.

A Honeybeast után a TNT lépett színpadra, pillanatok alatt bevonva a közönséget a közös éneklésbe.

A TNT is fellépett péntek este a Diósgyőrfeszten. Fotó: Rasi Richárd

Az együttes először 1996 nyarán mutatkozott be egy válogatáslemezen Napszúrás címmel, amelyen hallható volt a TNT első dala, a Bakancsdal. Első önálló kislemezük a Rendőrnő volt, ami már a klubokban és a rádiókban is közkedveltté vált. A közönség tegnap este is nagy ovációval fogadta a Titkos üzenet című dalukat, mely az 1997-es év legnagyobb slágere volt.

Már besötétedett, mire Rúzsa Magdi színpadra lépett a telihold fényében, a kora nyári estén, s amikor megszólalt a Szerelem című dal, önfeledten adta át magát mindenki a koncertélménynek. Az énekesnő energikus hangja, kisugárzása most is vitte magával a közönséget.

A jól ismert dalok, az Április, a Hazatalálsz, a Papírsárkány után egy egészen másfajta hang és stílus szólalt meg a Domine című dalban. De előadta legújabb dalát, az Elmegyeket is, amelyet vele együtt énekelt a közönség.

A majdnem kétórás koncerten a váltakozó dinamikájú dalok közül kiemelkedett a Presser Gábor által írt Egyszer, amely az egyik legszebb szerelmes dal. Rúzsa Magdi pedig mindig úgy énekli, hogy átérezzük rezgését.

Hatalmas sikerrel lépett fel Miskolcon a Hooligans is tegnap este. Az együttes dobosával, Kiss Endivel még a színpadra lépésük előtt beszélgettünk a backstage-ben.

A zenész elmondta, hogy a Road zenekarral közös tavaszi koncertsorozatuk maradandó élményt jelent nekik már csak azért is, mert nagyon jó barátság alakult ki a két zenekar között a turné során, és ezt a közönség is érezte.

A Hooligans több szálon kötődik az észak-magyarországi régióhoz, hiszen az együttes tagjai közül hárman Szerencsen nőttek fel, s huszonkét éves korukban költöztek Budapestre. Kiss Endi Ózdon volt katona, a basszusgitárosuk pedig Miskolcon tanult. A zenész arról is beszélt, hogy sokszor adtak koncertet Miskolc környékén, és nagyon sok barátjuk él errefelé. Emellett a Hooligans 2012-ben írt egy dalt a DVTK-nak Harcra fel! címmel, amelynek a videóklipjét az akkori diósgyőri stadionban forgatták.

A diősgyőriek felkérésére örömmel írtuk meg ezt a dal, amelynek a zeneszerzője Tóth Tibi, a gitárosunk

– idézte fel Kiss Endi.

A Hooligans szeptemberig az ország számos pontján lép fel, december 28-án pedig a Papp László Sportarénában adnak nagykoncertet, amire már elkezdődött a jegyértékesítés.

A koncert kapcsán Kiss Endi elmondta, hogy két évvel ezelőtt, a zenekar huszonötödik születésnapját szerették volna egy nagykoncerttel megünnepelni, ami akkor nem jött össze. Most, két évvel később azonban alig várják, hogy izgalmas, rockos, régi és új dalaikra együtt bulizzanak a közönséggel. És egészen biztos, hogy a banda ősszel megjelenő új lemeze is alkalmat ad majd erre.

– Nagyon elégedettek és büszkék voltunk tegnap este, amikor néztük a tomboló tömeget, hiszen ez bebizonyította, hogy Miskolcnak is helye van a hazai fesztiváltérképen – mondta Orosz Gábor. A Diósgyőrfeszt fesztiváligazgatója elárulta: a ma fellépő Lost Frequencies, azaz a világhírű belga DJ, Felix De Laet is nagyon készül a ma esti fellépésére, amelyre a szervezők még több embert várnak, mint amennyien a fesztivál első napján voltak.

A Miskolci Egyetem diákjainak fontos tudni, hogy a DVTK és az egyetem együttműködésének köszönhetően az egyetem nappali tagozatos hallgatói diákigazolványuk bemutatásával ötvenszázalékos kedvezménnyel vásárolhatnak belépőt a helyszínen.