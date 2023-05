Miskolcon a királyi család kedvenc dj-je

A belga királyi család kedvence Felix De Laet vagy, ahogy a világ ismeri, a Lost Frequencies. A fiatal fenomén Belgiumban a királyi család elismerését is kivívta, miután felkérték, hogy a királyi palotához készült virtuális túra megnyitó ünnepségére ő állítson össze zenét. Ilyen más belga művésszel még nem fordult elő. Felix De Laet nemcsak a zene, de a márkaépítés területén is sikeres, mivel megalkotta saját italmárkáját, az Ocus Gint, aminek ő dolgozta ki az összetevőit, a gyártását és a dizájnját is. Akik ezt megvásárolják, titkos üzenetet találhatnak a termékben: egy exkluzív fesztiválos karszalagot.

Ő lesz a miskolci fesztivál legnagyobb neve

Felix De Laet az elmúlt öt évben világhírűvé vált. Nagy áttörése az Are You With Me című dal volt, amivel 18 országban lett listavezető, és első belga előadóként a briteknek is kedvence lett. Ezt követte a Reality című tétel, szintén nagy sikerrel. Azóta megjelent két lemeze is, majd tavaly a Where Are You Now című alkotásával aratott sikert.

Eközben olyan fesztiválokon lépett fel, mint a Coachella, a Tomorrowland és a Lollapalooza.

Nemcsak dj, hanem kiváló zenész is, aki a felvételeken sokszor maga gitározik, és a billentyűs hangszereken is remekül játszik.

A Diósgyőrfeszt programjairól itt írtunk korábban.

Borítókép: Lost Frequencies (Forrás: Diósgyőrfeszt)