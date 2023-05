Ellephetik a gyepet – a szurkolóké lesz a pálya Diósgyőrben

A legnagyobb hazai sztárok és egy belga DJ szórakoztatja a Diósgyőrfesztre kilátogatókat. A másodosztályban bajnok DVTK labdarúgóklub vezetése úgy szeretne köszönetet mondani a szurkolóknak az egész éves buzdításért, hogy a közelmúltban lezárult (2022/2023-as) idényben bérlettel rendelkező drukkerek június 2-án és 3-án is ingyenesen léphetnek be a fesztivál területére és tekinthetik meg a koncerteket a színpad előtti területen (állójegy).

– A klubvezetés úgy döntött, hogy szeretné a leghűségesebb szurkolóknak utólag is megköszönni azt, hogy a Merkantil Bank-ligában is kitartóan szurkoltak és egyfajta megelőlegezett bizalomként bérletet vásároltak, ezért döntöttünk úgy, hogy megvendégeljük őket a Diósgyőrfesztre – nyilatkozta Világi Péter, a DVTK kommunikációs és marketingigazgatója. – A 2018-ban az év stadionjának választott DVTK-stadionban még soha nem volt élőzenei koncert, így valóban most lehet először miénk a pálya. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Hajrá, Diósgyőr!

A 2022/2023-as szezonban bérlettel rendelkező szurkolóknak semmilyen teendőjük nincs, regisztrációs jegyet sem kell váltaniuk, a beléptetőkapu felismeri a bérlet vonalkódját.

A fesztivál programja 2023. június 2. Kapunyitás 17.00

Honeybeast 18.00–19.10

TNT 19.45–21.00

Rúzsa Magdi 21.30–23.00

Hooligans 23.30–01.00 2023. június 3. Kapunyitás 17.00

Paulina 18.00–19.10

BSW 19.45–-21.00

Wellhello 21.30–23.00

Lost Frequencies 23.30–-01.00

Borítókép: A DVTK-stadion (Fotó: MTI/Vajda János)